Rosalía ha lanzado este viernes 7 de noviembre su cuarto álbum de estudio, Lux. Un disco completamente rompedor en el que la fe y la espiritualidad son las grandes conductoras de esta obra de la artista catalana. Han pasado unas horas desde el gran lanzamiento, marcado por la filtración completa del disco dos días antes de la fecha oficial y las primeras reacciones en las redes sociales desataron la locura de miles de fans que ahora siguen analizando en profundidad las letras de sus nuevas canciones. Uno de los temas que ha cobrado más protagonismo es La Perla, una colaboración con el grupo Yahritza y Su Esencia que muchos han interpretado como una dosis de indirectas muy potentes hacia Rauw Alejandro. Parece que esta explosión musical habría salpicado al cantante, que ha publicado un mensaje en X (antes Twitter) que ha provocado aún más reacciones en las redes sociales.

Rosalía publica Lux, su nuevo álbum de estudio | Europa Press

¿Qué dice ‘La Perla’, el ‘shakirazo’ del nuevo disco de Rosalía?

Muchos ya denominan La Perla como el nuevo shakirazo de la temporada. Igual que ocurrió con la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué y la canción que publicó la colombiana que incorporaba dardos muy directos para Clara Chía, parece que Rosalía ha decidido poner todo el despecho en este tema. «Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no», «Medalla olímpica de oro al más cabrón, tiene el podio de la gran desilusión», «La decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial», son algunas de las frases más potentes que ha incluido Rosalía.

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía salió a la luz el pasado 2023. La pareja, que incluso se había prometido y tenía planes de casarse, decidió separar sus caminos de manera sorprendente, marcados por un montón de rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño. Él rompió su hermetismo meses después, cargando contra la prensa del corazón en una entrevista. «TikTok y la prensa amarilla se inventan cualquier mierda. Te ponen un título y te dicen la verdad en las palabras pequeñas… pero la gente siempre se queda con el titular y nunca lee lo que realmente dice. En los cuatro años en que estuvimos juntos no había salido ninguna noticia negativa y cuando se supo que habíamos terminado, se dijo de una manera que dio pie a muchas especulaciones. Incluso insistía que su relación «era muy positiva, nada tóxico».

La letra de La Perla, sin embargo, carga duramente contra alguna persona que parece haber roto el corazón de la catalana y las indirectas no se acaban. Frases como «Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también al psiquiatra, pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas» o «La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá» han llevado a los fans a elaborar todo tipo de teorías y también agradecer a la artista por haber creado una pieza que define relaciones de su pasado.

¿Qué han dicho los fans en las redes sociales?

Las reacciones de los fans en las redes sociales no se han hecho esperar y han encontrado toda clase de indirectas hacia Rauw Alejandro. Incluso algunos la han clasificado como la nueva versión de despecho de Rata de dos patas de Paquita La Del Barrio.

La Rosalia escribiendo La Perla.

"Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra, pero de qué te sirve, si siempre mientes más que hablas". pic.twitter.com/PnXQmjspoD — mr. ale 🫰🏼 (@aleerbs) November 6, 2025

Por favor estoy llorando con la letra de La Perla😭 Rosalía se ha convertido en la nueva Paquita la del Barrio #lux pic.twitter.com/TUmuKAiKdS — Alicia🌻 (@mmooresrafferty) November 6, 2025

Yo viendo a la gente que aún se niega a aceptar que la Rosalia hizo la perla para Rauw Alejandro pic.twitter.com/sYF2p29TFx — Nae (@Fairynae_) November 6, 2025

La reacción de Rauw Alejandro

¿La parte más curiosa de todo esto? Ante la avalancha de reacciones que ha generado La Perla, el cantante ha publicado un pequeño mensaje en su perfil de X.

no confundan los protagonistas… 🎬🎥

esa pelicula paso hace rato 🚶🏽‍♂️🚶🏽‍♂️🚶🏽‍♂️ — RAÚL (@rauwalejandro) November 7, 2025

«No confundan los protagonistas… Esa película ha pasado hace tiempo», dice el mensaje. Un post muy breve, pero que confirma que Rauw Alejandro ha visto este tema y ha intentado desvincularse de las reacciones que apuntan que él es el protagonista de esta canción.