La locura por Rosalía ha comenzado y no se detiene. Según ha publicado EFE, el cuarto disco de la artista, Lux, que debía salir a la luz este viernes 7 de noviembre, se ha filtrado completamente a través de Internet. Aunque hace días que se habla de lo que será uno de los eventos musicales más potentes de la temporada, la filtración llega poco después de que se publicara el segundo tema del álbum, Reliquia, y pocos minutos después desaparecía de las plataformas.

Hace unas semanas Rosalía convertía la plaza de Callao de Madrid en una zona colapsada de fans que querían saber qué ocultaban las pantallas del centro de la ciudad. Pocas horas antes la artista había revelado el nombre y la fecha en que saldría a la luz su nuevo disco. Poco después tomaría un coche para dirigirse a la zona donde más de 500 fans la esperaban para compartir esta noticia. La locura por la publicación del nuevo disco, que llega tres años después del lanzamiento de Motomami, se vio empañada por una primera filtración, en esta ocasión, porque en las redes sociales comenzaron a circular imágenes de los carteles promocionales situados en Times Square, en Nueva York.

El gran anuncio de la Motomami se veía salpicado por esta primera filtración. Si hace unas horas los fans que habían podido escuchar por unos minutos el segundo tema del álbum, Reliquia, tras la publicación de Berghain, ahora habría salido a la luz el disco completo a través de canales de redes sociales. Un disco que contiene 18 temas, tal como se puede ver en las plataformas y que la artista confesó que cantaría en 13 idiomas como francés, italiano, alemán, inglés, ucraniano o japonés, entre otros.

La canción en catalán del nuevo álbum de Rosalía

Uno de los idiomas que usaría la cantante era el catalán. Tras el éxito que fue Milionària, llega el momento de escucharla en catalán. Uno de los temas que se ha filtrado es Divinize, la canción que canta la artista en catalán y en inglés. Según lo que ha comenzado a circular a través de las redes, dicen que es «una de las mejores del álbum». Pero, ¿qué dice la letra? «Fruta roja y redonda, ¿quién la adivina? Obviamente, es la manzana, que está prohibida. Y si solo la miras, te salvarías. Pero sin morder. Está más viva que nunca, más viva que nunca», comienza la canción, que vuelve a hablar de un evento muy vinculado con la fe que marca buena parte del nuevo disco. Sea como sea, quedan pocas horas para que el nuevo álbum de la artista catalana más internacional salga a la luz, esta vez, de manera oficial.