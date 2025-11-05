Rosalía está a punto de publicar Lux, su nuevo disco tras tres años de producción y muchas incógnitas. Los fans han esperado pacientemente a que la artista catalana más internacional decidiera publicar nueva música y el primer adelanto que ha ofrecido no ha dejado a nadie indiferente. No será hasta el próximo 7 de noviembre que podremos escuchar la totalidad de las canciones que conforman Lux, un proyecto con un sonido totalmente diferente de lo que ha hecho hasta ahora y que con Berghain ha abierto la puerta a la Rosalía más mística. Un videoclip lleno de referencias a la fe, con cruces, coronas de espinas y corazones anatómicos que se fusiona con la parte más carnal y salvaje del ser humano. Sea como sea, los fans han recibido una noticia totalmente inesperada, la publicación de un nuevo tema del disco que desapareció de las plataformas pocos minutos después.

Fotograma del videoclip de 'Berghain', la canción de Rosalía

¿Qué ha pasado con ‘Reliquia’, el nuevo tema de Rosalía?

Ha sido durante la tarde de este martes 4 de noviembre cuando los fans han detectado el segundo single de Lux, titulado Reliquia, que estaba disponible a través de las plataformas digitales. La cantante no había publicado ningún tipo de información ni promoción al respecto, por lo tanto, podía parecer que era una casualidad o un error. Todas las teorías estaban abiertas en el momento de escuchar las primeras estrofas de un tema que en poco más de una hora dejó de estar disponible.

Una vez estuvo disponible, los fans que se dieron cuenta de que el tema había salido a la luz comenzaron a compartir sus opiniones a través de las redes sociales. Ahora bien, tan rápido como había llegado, desapareció sin previo aviso. Ni Rosalía ni su equipo han explicado nada de esta filtración, pero todo hace pensar que se trata de un error o quizás una manera de ir calentando motores y generar conversaciones pocas horas antes del gran estreno.

¿Cómo suena ‘Reliquia’?

Los usuarios han compartido todo tipo de teorías sobre la publicación misteriosa y sus opiniones sobre la nueva canción de la artista. Relíquia es un tema de desamor donde habla de varias ciudades donde habría perdido el amor. «Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA. Los heels en Milán, la sonrisa en UK», dice la primera estrofa. Algunas de las teorías de los fans se han trasladado directamente a la relación que mantuvo Rosalía con el cantante C. Tangana, conocido como El Madrileño, a quien podría dedicar alguna de las estrofas. «Perdí la fe en DC, y la amiga en Bangkok. Un mal amor en Madrid, y en Mexico el blunt. La mala hostia en Berlín y el arte en Graná'», dice la letra del nuevo tema.

Las teorías de los fans

Los fans, sedientos de novedades musicales de la artista, han abierto todo tipo de teorías e ideas sobre el significado de este tema que dejó de estar disponible pocas horas después de su inesperado lanzamiento.

Sea cual sea la explicación, esta publicación exprés ha vuelto a poner a la artista bajo el foco cuando solo quedan unos días para escuchar su álbum más esperado.