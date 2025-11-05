Rosalía està a punt de publicar Lux, el seu nou disc després de tres anys de producció i moltes incògnites. Els fans han esperat pacientment que l’artista catalana més internacional decidís publicar nova música i el primer tastet que ha oferit no ha deixat ningú indiferent. No serà fins al pròxim 7 de novembre que podrem sentir la totalitat de les cançons que conformen Lux, un projecte amb un so totalment diferent del que ha fet fins ara i que amb Berghain ha obert la porta a la Rosalía més mística. Un videoclip ple de referències a la fe, amb creus, corones d’espines i cors anatòmics que es fusiona amb la part més carnal i salvatge de l’ésser humà. Sigui com sigui, els fans han rebut una notícia totalment inesperada, la publicació d’un nou tema del disc que ha desaparegut de les plataformes pocs minuts després.
Què ha passat amb ‘Reliquia’, el nou tema de Rosalía?
Ha estat durant la tarda d’aquest dimarts 4 de novembre quan els fans han detectat el segon single de Lux, titulat Reliquia, que estava disponible a través de les plataformes digitals. La cantant no havia publicat cap mena d’informació ni promoció al respecte, per tant, podia semblar que era una casualitat o un error. Totes les teories estaven obertes en el moment de sentir les primeres estrofes d’un tema que en poc més d’una hora va deixar d’estar disponible.
Un cop va estar disponible els fans que van adonar-se que el tema havia sortit a la llum van començar a compartir les seves opinions a través de les xarxes socials. Ara bé, tan ràpid com havia arribat va desaparèixer sense previ avís. Ni Rosalía ni el seu equip han explicat res d’aquesta filtració, però tot fa pensar que es tracta d’un error o potser una manera d’anar escalfant motors i generar converses poques hores abans de la gran estrena.
Com sona ‘Relíquia’?
Els usuaris han compartit tota mena de teories sobre la publicació misteriosa i les seves opinions sobre la nova cançó de l’artista. Relíquia és un tema de desamor on parla de diverses ciutats on hauria perdut l’amor. “Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA. Los heels en Milán, la sonrisa en UK”, diu la primera estrofa. Algunes de les teories dels fans s’han traslladat directament a la relació que va mantenir Rosalía amb el cantant C. Tangana, conegut com El Madrileño, a qui podria dedicar alguna de les estrofes. “Perdí la fe en DC, y la amiga en Bangkok. Un mal amor en Madrid, y en Mexico el blunt. La mala hostia en Berlín y el arte еn Graná'”, diu la lletra del nou tema.
Les teories dels fans
Els fans, assedegats de novetats musicals de l’artista, han obert tota mena de teories i idees sobre el significat d’aquest tema que ha deixat d’estar disponible poques hores després del seu inesperat llançament.
Sigui quina sigui l’explicació, aquesta publicació exprés ha tornat a posar l’artista sota el focus quan només queden uns dies per sentir el seu àlbum més esperat.