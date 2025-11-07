El compte enrere ha arribat al final. A les 00:00 d’aquest divendres dia 7 de novembre les cançons que componen Lux han sortit a la llum a les diverses plataformes musicals. Rosalía estrena així la seva nova era musical després d’anys d’espera, moltes pistes i incògnites per saber quan la catalana tornaria a produir un disc després del llançament de Motomami i expectatives molt altes pel que fa a la creació musical d’una artista que sembla no tenir límits.
El camí per arribar fins aquí no ha estat senzill. El passat 20 d’octubre, Rosalía es convertia en la protagonista de les xarxes socials després d’anunciar en un vídeo en directe a la xarxa social TikTok que el seu nou disc es diria Lux i que arribaria a les mans dels fans aquest 7 de novembre. Poques hores abans havia patit el primer entrebanc per una filtració a través de les xarxes del cartell promocional de l’àlbum a les pantalles de Times Square. Això no va impedir que els carrers del centre de Madrid col·lapsessin a l’espera de l’arribada de l’artista, que va compartir la seva gimcana particular amb els seus milers de seguidors a Internet. Fins i tot l’Ajuntament de Madrid va estar-hi implicat, investigant si l’artista havia demanat els permisos necessaris per dur a terme la revelació del nou disc a la plaça de Callao de Madrid.
Des de llavors, l’espera s’ha amenitzat al ritme de Berghain, el primer tema que va sortir a la llum fa pocs dies i que des de llavors acumula 19.199.718 visualitzacions a YouTube. A més a més, i se situa com a segon contingut trending a l’espera de saber els números que faran les noves cançons que acaben de sortir del forn.
18 cançons, 13 idiomes i un viatge a través de la fe de Rosalía
Quan quedaven només dos dies per a la gran estrena, el nou disc de Rosalía era filtrat a través de diversos canals, xarxes socials i plataformes de missatgeria. Molts fans han pogut sentir les notes de Lux, però hi ha d’altres que han decidit esperar-se a l’estrena oficial per descobrir l’univers que ha creat Rosalía. Feia dies que la llista de cançons es coneixia, els 18 títols que conformen el nou projecte de la cantant catalana més internacional. Tot i que la versió digital de les plataformes de streaming musical només contempla 15 temes, l’àlbum en físic n’inclou tres més que són exclusives per als fans que es comprin l’edició en CD o vinil.
Rosalía s’atreveix amb 13 idiomes diferents, entre els quals predomina el castellà i l’anglès, però també hi ha presència del català, per exemple al tema Divinize, o versos en italià, ucraïnès, hebreu, japonès o francès en les altres cançons. També ha generat certa polèmica la cançó Magnolias, una col·laboració amb l’Escolania de Montserrat que ha aixecat certa polseguera a les xarxes perquè la cançó està cantada en castellà. La cantant, però, ho ha pensat tot. L’àlbum es divideix en quatre moviments o actes, en què la música va més enllà d’una simple reproducció i busca crear un relat i una narrativa espiritual i emocional a través dels seus temes.
Aquesta és la llista de cançons del nou àlbum de Rosalía
- Sexo, Violencia y Llantas
- Reliquia
- Divinize
- Porcelana
- Mio Cristo Piange Diamanti
- Berghain
- La Perla
- Mundo Nuevo
- De Madrugá
- Dios Es Un Stalker
- La Yugular
- Focu ‘ranni (Exclusiva de l’edició en físic)
- Sauvignon Blanc
- Jeanne (Exclusiva de l’edició en físic)
- Novia Robot (Exclusiva de l’edició en físic)
- La Rumba Del Perdón
- Memória
- Magnolias
Quines col·laboracions formen part del disc?
La nova etapa de Rosalía està molt marcada per l’espiritualitat, la fe, l’amor, la figura de Déu i les creences. Per acompanyar-la en aquest viatge, l’artista ha col·laborat amb noms molt diversos. Un dels temes i que fa dies que circula és Berghain, un tema a tres veus amb Björk i el compositor i productor Yves Tumor. També hi col·laboren noms com la portuguesa Carminho, la cantaora Estrella Morente i Sílvia Pérez Cruz, els cors de l’Escolania de Montserrat i l’Orfeó Català i el grup de música regional mexicana Yahritza y Su Esencia. Tot plegat, un àlbum que ha fet parlar molt i que continuarà ben present els pròxims dies.