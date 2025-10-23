Rosalía continua sent un dels noms del moment. La presentació del seu nou àlbum, Lux, que sortirà a la llum el pròxim 7 de novembre continua omplint titulars i ocupant l’actualitat de la setmana. Els fans feia anys que esperaven novetats musicals de la catalana i, per tant, el vídeo en directe posterior a la filtració del cartell promocional a Nova York va ser el primer punt de partida d’una onada d’eufòria desmesurada. Pocs minuts després la catalana va connectar-se al vídeo en directe que retransmetia a través de TikTok, avisant que aniria fins a la plaça de Callao, en ple centre de Madrid, on s’havien instal·lat unes pantalles amb un compte enrere per fer el gran reveal de l’àlbum.
Els seguidors de la motomami, com era d’esperar, van desplaçar-se en massa fins a la zona, provocant un gran col·lapse en què centenars de persones esperaven l’arribada de Rosalía. Alhora, ella anava conduint un cotxe per la ciutat mentre el seu equip la gravava fumant, xerrant amb els vianants i divertint-se en un anunci musical que ha fet la volta al món.
Poques hores després que es produís aquest terratrèmol pels fans de Rosalía, sortia a la llum que l’Ajuntament de Madrid estava estudiant una possible sanció per a la cantant en cas que no hagués sol·licitat els permisos necessaris per presentar el seu nou disc a les pantalles de Callao. Ara, ha estat el mateix alcalde José Luis Martínez-Almeida qui s’ha pronunciat al respecte.
Què diu Almeida sobre el caos organitzat a Madrid per la presentació del disc?
Per si encara no en tingués prou amb la notícia que l’Ajuntament estava investigant si hi havia una “autorització expressa”, ara ha estat l’alcalde de la ciutat qui ha dit la seva. Tal com ha recollit el diari El País, Almeida acusa Rosalía “de posar en perill la integritat física de les persones” després d’arribar per sorpresa i sense autorització a la plaça de Callao de Madrid, on l’esperaven més de 500 persones. El col·lapse que va generar l’arribada de la cantant va portar a mobilitzar vuit indicatius de la Comissaria per fer desviaments de tràfics, agents antidisturbis de la Policia Municipals i el tancament provisional dels accessos al Metro per intentar evitar el caos, explica el citat mitjà. Segons recullen de l’alcalde, Almeida creu “que es podien fer les coses d’una forma diferent”.
Ara per ara, es desconeix quina sanció podria rebre Rosalía o si més no, la multa que hauria de pagar, però Almeida apunta que “la norma s’ha d’aplicar per a tothom” i que segons l’atestat policial es van produir “alteracions greus de seguretat“. Això sí, Almeida tampoc ha evitat fer-se un copet a l’espatlla i celebrar que la catalana hagi triat la ciutat per fer aquest anunci, malgrat que s’hagués filtrat hores abans a través de les xarxes socials per una fotografia del cartell de Times Square. “Nosaltres ens sentim molt contents que Rosalía hagi triat la ciutat de Madrid i un lloc emblemàtic com la plaça de Callao per a la presentació del seu últim àlbum”, ha dit. “A partir d’aquí, crec que es poden fer les coses d’una manera diferent”, ha expressat l’alcalde.
Caos a les xarxes socials per una suposada presentació del disc a Barcelona
Les últimes hores ha començat a circular un missatge a través d’X (abans Twitter) en què es deia que l’acte de presentació de Madrid no seria l’únic que es faria. De fet, expressaven que s’havia convocat els mitjans a Plaça Catalunya per un acte relacionat amb el nou disc aquest dimecres 22 d’octubre al vespre. El programa Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio ha desmentit la notícia després de parlar amb 3Cat.
Ara bé, això no vol dir que molts fans no hagin expressat la seva opinió sobre l’elecció de Rosalía, artista catalana, que ha decidit fer l’esperadíssim anunci a la ciutat de Madrid en lloc de triar una població de Catalunya. Ara bé, si Rosalía té alguna sorpresa preparada, això només ho sap ella. Caldrà estar molt atents per veure què podria fer.