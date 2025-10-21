Problemes per a Rosalía després de la seva gran estrena. La cantant catalana s’ha convertit en el nom del moment després d’anys d’espera, pistes, publicacions sospitoses i una expectació que s’ha acabat resolent fa poques hores. Rosalía ha anunciat aquest dilluns 20 d’octubre el nou del seu nou disc, Lux, que veurà la llum -mai millor dit- el pròxim 7 de novembre. La presentació d’aquesta gran notícia, però, es va veure afectada per una filtració a través de les xarxes socials, en què el cartell promocional amb la imatge del disc va sortir a les pantalles de Times Square de Nova York abans del seu anunci programat. Rosalía havia convocat els seus seguidors a través d’un vídeo en directe de TikTok, moment en què començava la seva gimcana personal i també es retransmetia la seva decepció un cop va veure que s’havia filtrat el reveal que tenia preparat.
La gimcana personal de Rosalía per anunciar el seu nou disc
Els minuts posteriors van ser una revolució d’eufòria, fans expectants per l’arribada de Rosalía a Callao, en ple centre de Madrid, on s’havien posat unes pantalles amb un compte enrere. Rosalía, per la seva banda, es dirigia cap allà conduint un cotxe i retransmeten la ruta a través d’un vídeo directe a Instagram. Fans col·lapsant el centre de la ciutat, expectació i nervis per l’arribada de la Motomami que ara podrien tenir un regust agredolç. Segons ha informat El País, l’Ajuntament de Madrid estaria estudiant si Rosalía havia sol·licitat els permisos necessaris per presentar el seu nou disc a les pantalles de Callao. El seu avís a través de les xarxes socials va provocar un col·lapse de la plaça madrilenya on es van agrupar centenars de persones i fans esperant l’arribada de l’artista.
Hi haurà una sanció per a Rosalía?
Segons les informacions del citat diari, el Consistori apunta que no hi havia autorització “expressa”. El cas de tot plegat és que s’estaria analitzant si hi havia els permisos necessaris i si “es va comunicar alguna de les àrees de Seguretat, Mobilitat o Cultura”. Les declaracions recollides de Borja Carabante, delegat d’Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat, exposen que “en principi, a l’àrea de Mobilitat no els consta que hi hagués un permís sol·licitat”. “Estem revisant totes les oficines d’atenció al ciutadà per comprovar si s’havia comunicat aquest esdeveniment. En principi no ens consta i, si definitivament confirmem que no es va demanar, s’incoarà un expedient disciplinari que podrà comportar una sanció per celebrar un acte en la via pública sense autorització”, expliquen.
Hi haurà una sanció per a Rosalía? Ara per ara, s’està estudiant la situació, i en cas que hi hagi una possible sanció, “caldrà determinar la gravetat”. “No es va muntar, crec, cap escenari ni va haver-hi emissió de sorolls, per tant, entenc que no serà molt greu, però hem d’iniciar l’expedient sancionador que comportarà, si és el cas, la sanció corresponent”. L’eufòria derivada per l’anunci de la nova música de Rosalía podria veure’s afectada per aquesta investigació, alhora que els fans esperen amb ànsies les novetats musicals de l’artista catalana més internacional.