Ja és una realitat. Lux, el nou àlbum d’estudi de Rosalía ha sortit a la llum de manera oficial. Des que la cantant catalana va anunciar el passat 20 d’octubre en un vídeo en directe a TikTok que el seu nou disc es diria Lux i sortiria a la llum el pròxim 7 de novembre, els fans assedegats han estat esperant l’arribada de la nova era musical de Rosalía.
Lluny queda l’etapa de Motomami, el disc publicat l’any 2022 i que després de tres anys de feina, permetrà sentir un nou projecte totalment innovador i trencador. No ha estat un camí fàcil per a l’artista, que ha patit filtracions dies abans del llançament oficial del disc coincidint amb el mateix dia en què succeïa l’exclusiva listening party al MNAC, on 900 persones entre fans seleccionats i famosos van poder gaudir d’aquesta escolta oberta que ara ja es publica de manera oficial. Quines cançons formen part del disc, com sonen i què diuen?
Aquestes són les 18 cançons que formen part de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía
Rosalía ha tornat per la porta gran i amb 18 cançons ens ensenya tota la feina feta els darrers tres anys. La portada del disc ja és tota una declaració d’intencions. La paraula Lux, que dona nom a l’àlbum, significa llum en llatí i la roba que ha triat, una túnica blanca amb una mena de còfia de monja, posen damunt la taula la presencia i la importància de la fe i l’espiritualitat en la vida de Rosalía. El disc, dividit en quatre moviments, conté 18 cançons, malgrat que només se’n poden sentir 15 a les plataformes digitals. Hi ha tres títols, Focu ‘ranni, Jeanne i Novia Robot que són exclusius per a les versions físiques, tant en CD com en vinil.
Una melodia a piano dona la benvinguda a la nova era de Rosalía. Sexo, Violencia y Llantas és la primera cançó de Lux que demostra la importància de la fe i de la creença en Déu per a l’artista, un leitmotiv que dona sentit a la seva obra més esperada. “Quien pudiera vivir entre los dos, primero amaré el mundo y luego amaré a Dios”, una porta que convida els oients a entrar en el nou univers que planteja de la catalana.
Un so orquestral forma part de Reliquia que, en el fons, és un cant al desamor i a totes les vegades en què Rosalía ha perdut un amor arreu del món. Aquest tema ha estat molt destacat aquesta setmana perquè va publicar-se durant uns minuts a les plataformes de streaming i es va acabar despublicant. “Yo, que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí, y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L.A. Los heels en Milán, la sonrisa en U.K”.
Tot i la polèmica que ha generat el fet que la col·laboració de Rosalía amb l’Escolania de Montserrat sigui en la cançó Magnolias interpretada en castellà, l’artista de Sant Esteve Sesrovires aposta de nou per la seva llengua materna en el tema Divinize, barrejant-la amb algunes estrofes en anglès. Aquí juga amb una història religiosa, l’amor d’Adam i Eva i amb tot un seguit de metàfores sobre la fruita prohibida. “Fruita roja i rodona, qui l’endevina? Òbviament és la poma, que està prohibida. I si només la mires, et salvaries, però sense mossegar. Està més viva que mai, més viva que mai”, diu abans de començar a recitar estrofes en anglès.
A Porcelana, la instrumental de Rosalía és molt més simfònica i no respon al so comercial que marcava els temes del seu anterior àlbum Motomami. Rosalía s’obre en canal i no deixa res amagat, una veu repetitiva en llatí murmura diversos cops frases com Ego sum lux mundi, (Jo soc la llum del món) i també estrofes en japonès.
Rosalía no mentia quan deia que seria el seu disc més multilingüístic. L’artista va explicar que cantaria i sonaria en tretze idiomes diferents i un d’ells és Mio Cristo Diamanti. A més a més de reforçar un cop més la idea que la fe, la passió per Déu i la religió són uns constant el seu àlbum, també s’atreveix amb l’italià. El títol significa El Meu Crist Plora Diamants.
Berghain va ser la porta d’entrada a la nova era de Lux. El primer tema que va sortir a la llum i que ja vaticinava que els fans no estaven preparats per a tot el que estava a punt de publicar. Un tema en què Rosalía canta en alemany, anglès i castellà i fusiona la tendresa amb la pulsió sexual, la pena i l’amor amb lletres com “La seva por és la meva por, la seva ràbia és la meva ràbia, el seu amor és el meu amor, la seva sang és la meva sang”.
Una de les col·laboracions de l’àlbum és amb el trio Yahritza y su Esencia, una banda de música regional mexicana. La cançó, La Perla, recorda a una ranxera, però amb un so més simfònic i una lletra que podria recordar a una ruptura o una exparella a qui guarda una mica de rancor. “Bueno es que, claro, no referirse a él como a un icono seria para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes na’, no lo devolverá, ser bala perdida es su especialidad. La lealtad y la fidelidad son idiomas que nunca entenderá”. Es referirà Rosalía a la seva sonada ruptura i als rumors d’infidelitat per part de Rauw Alejandro?
El disc que va fer saltar a la fama Rosalía va ser El Mal Querer. Un àlbum molt folklòric i amb un so en què el flamenc estava molt present. Mundo Nuevo recorda una mica a aquest so i juga amb les simfonies orquestrals que estan molt presents durant tot el disc. En aquest sentit, Rosalía rescata la cançó De Madrugá, un tema que havia interpretat en directe durant la gira del disc El Mal Querer i que mai havia publicat de manera oficial. Fa anys que els fans esperaven aquesta cançó que recorda als inicis més folklòrics de la catalana, però sense perdre elements com la creu o “el pes de les cadenes”, acompanyada dels cors flamencs i uns versos recitats en ucraïnès, una de les llengües que formen part del projecte.
Les referències a Déu no s’acaben i també es presenten fusionades amb conceptes més moderns com un stalker a Dios es un Stalker. Una paraula anglesa que serveix per definir una persona que és una assetjadora, que espia, tant a través d’Internet i les xarxes socials com en persona. Una picada d’ullet a la figura omnipresent de Déu però amb jocs més actuals i un ritme més mogut i ballable.
A La Yugular, Rosalía torna a posar damunt la taula el tema de l’amor, un amor que és una allau i que “cau pel seu propi pes”. El més curiós de tot és la incorporació d’un parell de frases en àrab.
Les llengües no s’acaben i també hi són presents a Sauvignon Blanc, que també és el nom per a un vi específic molt comú a França. Com bé es pot interpretar, Rosalía fa servir el francès per narrar una història d’amor admetent que “ja no té por del passat” i que al costat d’aquesta persona “el seu futur serà daurat”.
Una de les col·laboracions més potents del disc és La Rumba del Perdón amb Estrella Morente i Sílvia Pérez Cruz. És el tema més flamenc de l’àlbum i les referències a aquest estil musical tan destacat hi són molt presents, tant pel que fa al so com a la lletra, amb les cantaoras flamenques i un missatge clar sobre una traïció.
Rosalía aposta també pel portuguès en la col·laboració amb Carminho a Memória. Una balada molt íntima que recorda al fado portuguès, un estil musical del país lusità amb un caràcter nostàlgic i sentimental.
L’àlbum en digital tanca amb la cançó Magnolias, una col·laboració amb l’Escolania de Montserrat en què Rosalía canta en castellà i és acompanyada per un dels cors amb més impacte de Catalunya. La lletra parla del funeral de l’artista i com voldria que tiressin magnòlies damunt el seu taüt. “Todos habéis venido, hasta mis enemigos hoy lloran. Tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias”, repeteix l’artista acompanyada pels nens de l’escolania. Un tema que ha aixecat certa polseguera a les xarxes perquè la col·laboració no s’ha fet en català, però que mostra una versió i que tanca el disc amb la seva pròpia mort. “Y quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz. Promete que me protegerás, a mi y a mi nombre en mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo pa’ volver con ellas”, tanca la melodia que anuncia el final d’un disc magnètic.
Els temes inèdits de l’àlbum
Tot i que la versió digital només inclou 15 cançons, Lux és un disc amb 18 temes, tres d’ells exclusius que només es troben en la versió física, tant CD com vinil. Els temes són Focu ‘ranni, Jeanne i Novia Robot, cançons on Rosalía continua fent servir sons flamencs, però també innova amb estrofes cantades en mandarí i en hebreu, com passa a Novia Robot, en sicilià a Focu ’ranni i en francès de nou a Jeanne. Tota una obra que farà parlar molt les pròximes setmanes.