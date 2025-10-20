Era una de les notícies més esperades dels darrers anys. Quan sortirà el nou disc de Rosalía? L’artista de Sant Esteve Sesrovires va publicar l’àlbum Motomami l’any 2022 i des de llavors els seus fans esperaven amb candeletes una bona producció de la Rosalía. Tot i que en aquests mesos hem pogut sentir col·laboracions com el tema Omega, és cert que els rumors han estat cada cop més forts a mesura que avancen els mesos i la cantant publicava informació d’allò més enigmàtica. Doncs bé, les xarxes socials s’han avançat fins i tot a la catalana, que havia programat un LIVE -un vídeo en directe- a TikTok per anunciar que el seu nou disc es dirà Lux i sortirà a la llum el pròxim 7 de novembre.
L’anunci del nou àlbum de Rosalía a través de les xarxes socials
Han estat mesos d’intensa recerca i rumors dels seguidors de la motomami, assedegats de nova música després de molts anys sentint les seves cançons. Doncs bé, ha estat aquest vespre quan ha sortit a la llum el cartell promocional que s’ha vist a les pantalles de Times Square, a Nova York. Sota un fons de color blau cel s’ha pogut veure el títol de l’àlbum, Lux -que vol dir llum en llatí-, a més a més de la data de publicació, el 7 de novembre, i una fotografia de Rosalía vestida de blanc amb una mena de còfia de monja.
ROSALÍA’s new album will be released on November 7. pic.twitter.com/5ReptKUMmp— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) October 20, 2025
Rosalía, indignada per la filtració
Ara bé, l’artista no s’ha mostrat el tot contenta per aquesta filtració. Tal com havia anunciat unes hores abans a través del seu perfil d’Instagram, acompanyant-ho d’un vídeo breu on es podia sentir part de la seva nova música, explicava que aquest dilluns al vespre a les 20:45 faria un vídeo en directe a TikTok en el que s’esperava que fos l’anunci oficial del nou àlbum. Doncs bé, en aquest vídeo se l’ha vist certament indignada perquè s’havia filtrat la informació.
Rosalia enfadadísima pq en Nueva YoL ya han colgado la fecha de estreno de LUX y la sorpresa la queria en Madrid en Callao.— hobbi putellista radikal (@_OjaDeMordor) October 20, 2025
Enfadadísima es un decir pq mi niña es q ni enfadada está enfadada 🥺 pic.twitter.com/6R7gpS4keo
En el vídeo es pot veure com maquillen Rosalía i de sobte se la sent molt contrariada. “Què és això? Obro el mòbil i veig que el reveal que volíem fer ja s’ha fet. És broma? Ha sortit a Nova York, qui ho ha fet? Vull saber qui ho fa fet”, ha exposat l’artista. De fet, Rosalía volia mostrar la notícia a través de les pantalles de Callao, a Madrid, on centenars de fans l’estan esperant per al gran anunci. Sigui com sigui, caldrà estar molt pendents per a l’arribada del nou àlbum de la Rosalía, que ben aviat estarà disponible.