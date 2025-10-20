Era una de las noticias más esperadas de los últimos años. ¿Cuándo saldrá el nuevo disco de Rosalía? La artista de Sant Esteve Sesrovires publicó el álbum Motomami en el año 2022 y desde entonces sus fans esperaban con ansias una buena producción de Rosalía. Aunque en estos meses hemos podido escuchar colaboraciones como el tema Omega, es cierto que los rumores han sido cada vez más fuertes a medida que avanzan los meses y la cantante publicaba información de lo más enigmática. Pues bien, las redes sociales se han adelantado incluso a la catalana, que había programado un LIVE -un vídeo en directo- en TikTok para anunciar que su nuevo disco se llamará Lux y saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.

El anuncio del nuevo álbum de Rosalía a través de las redes sociales

Han sido meses de intensa búsqueda y rumores de los seguidores de la motomami, sedientos de nueva música después de muchos años escuchando sus canciones. Pues bien, ha sido esta tarde cuando ha salido a la luz el cartel promocional que se ha visto en las pantallas de Times Square, en Nueva York. Bajo un fondo de color azul celeste se ha podido ver el título del álbum, Lux -que significa luz en latín-, además de la fecha de publicación, el 7 de noviembre, y una fotografía de Rosalía vestida de blanco con una especie de cofia de monja.

ROSALÍA’s new album will be released on November 7. pic.twitter.com/5ReptKUMmp — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) October 20, 2025

Rosalía, indignada por la filtración

Ahora bien, la artista no se ha mostrado del todo contenta por esta filtración. Tal como había anunciado unas horas antes a través de su perfil de Instagram, acompañándolo de un vídeo breve donde se podía escuchar parte de su nueva música, explicaba que este lunes por la tarde a las 20:45 haría un vídeo en directo en TikTok en el que se esperaba que fuera el anuncio oficial del nuevo álbum. Pues bien, en este vídeo se la ha visto ciertamente indignada porque se había filtrado la información.

Rosalia enfadadísima pq en Nueva YoL ya han colgado la fecha de estreno de LUX y la sorpresa la queria en Madrid en Callao.



Enfadadísima es un decir pq mi niña es q ni enfadada está enfadada 🥺 pic.twitter.com/6R7gpS4keo — hobbi putellista radikal (@_OjaDeMordor) October 20, 2025

En el vídeo se puede ver cómo maquillan a Rosalía y de repente se la escucha muy contrariada. «¿Qué es esto? Abro el móvil y veo que el reveal que queríamos hacer ya se ha hecho. ¿Es broma? Ha salido en Nueva York, ¿quién lo ha hecho? Quiero saber quién lo ha hecho», ha expuesto la artista. De hecho, Rosalía quería mostrar la noticia a través de las pantallas de Callao, en Madrid, donde cientos de fans la están esperando para el gran anuncio. Sea como sea, habrá que estar muy pendientes para la llegada del nuevo álbum de la Rosalía, que muy pronto estará disponible.