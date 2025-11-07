La cuenta atrás ha llegado al final. A las 00:00 de este viernes día 7 de noviembre, las canciones que componen Lux han salido a la luz en las diversas plataformas musicales. Rosalía estrena así su nueva era musical después de años de espera, muchas pistas e incógnitas para saber cuándo la catalana volvería a producir un disco tras el lanzamiento de Motomami y expectativas muy altas en cuanto a la creación musical de una artista que parece no tener límites.

El camino para llegar hasta aquí no ha sido sencillo. El pasado 20 de octubre, Rosalía se convertía en la protagonista de las redes sociales tras anunciar en un vídeo en directo en la red social TikTok que su nuevo disco se llamaría Lux y que llegaría a las manos de los fans este 7 de noviembre. Pocas horas antes había sufrido el primer contratiempo por una filtración a través de las redes del cartel promocional del álbum en las pantallas de Times Square. Esto no impidió que las calles del centro de Madrid se colapsaran a la espera de la llegada de la artista, que compartió su gincana particular con sus miles de seguidores en Internet. Incluso el Ayuntamiento de Madrid estuvo implicado, investigando si la artista había solicitado los permisos necesarios para llevar a cabo la revelación del nuevo disco en la plaza de Callao de Madrid.

Desde entonces, la espera se ha amenizado al ritmo de Berghain, el primer tema que salió a la luz hace pocos días y que desde entonces acumula 19.199.718 visualizaciones en YouTube. Además, se sitúa como segundo contenido trending a la espera de conocer los números que harán las nuevas canciones que acaban de salir del horno.

18 canciones, 13 idiomas y un viaje a través de la fe de Rosalía

Cuando quedaban solo dos días para el gran estreno, el nuevo disco de Rosalía fue filtrado a través de varios canales, redes sociales y plataformas de mensajería. Muchos fans han podido escuchar las notas de Lux, pero hay otros que han decidido esperar al estreno oficial para descubrir el universo que ha creado Rosalía. Hacía días que la lista de canciones se conocía, los 18 títulos que conforman el nuevo proyecto de la cantante catalana más internacional. Aunque la versión digital de las plataformas de streaming musical solo contempla 15 temas, el álbum en físico incluye tres más que son exclusivas para los fans que compren la edición en CD o vinilo.

Rosalía se atreve con 13 idiomas diferentes, entre los cuales predomina el castellano y el inglés, pero también hay presencia del catalán, por ejemplo en el tema Divinize, o versos en italiano, ucraniano, hebreo, japonés o francés en las otras canciones. También ha generado cierta polémica la canción Magnolias, una colaboración con la Escolania de Montserrat que ha levantado cierta polvareda en las redes porque la canción está cantada en castellano. La cantante, sin embargo, lo ha pensado todo. El álbum se divide en cuatro movimientos o actos, en los que la música va más allá de una simple reproducción y busca crear un relato y una narrativa espiritual y emocional a través de sus temas.

Esta es la lista de canciones del nuevo álbum de Rosalía

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Piange Diamanti Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ‘ranni (Exclusiva de la edición en físico) Sauvignon Blanc Jeanne (Exclusiva de la edición en físico) Novia Robot (Exclusiva de la edición en físico) La Rumba Del Perdón Memória Magnolias

¿Qué colaboraciones forman parte del disco?

La nueva etapa de Rosalía está muy marcada por la espiritualidad, la fe, el amor, la figura de Dios y las creencias. Para acompañarla en este viaje, la artista ha colaborado con nombres muy diversos. Uno de los temas que hace días que circula es Berghain, un tema a tres voces con Björk y el compositor y productor Yves Tumor. También colaboran nombres como la portuguesa Carminho, la cantaora Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz, los coros de la Escolania de Montserrat y el Orfeó Català y el grupo de música regional mexicana Yahritza y Su Esencia. Todo ello, un álbum que ha dado mucho de qué hablar y que continuará siendo muy presente en los próximos días.