El nuevo disco de Rosalía es el tema del momento. Desde que la artista de Sant Esteve Sesrovires anunció que Lux, su cuarto álbum de estudio, saldría a la luz el pasado 7 de noviembre, los fans y los medios no han dejado de hablar de ella. Los detalles de la listening party, la publicación del videoclip de Berghain, la filtración de su disco completo horas antes del estreno oficial, su carrera por las calles de Madrid… Rosalía se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad y desde que se ha publicado oficialmente su nueva etapa musical, son muchos personajes públicos los que están hablando al respecto. Lo hizo el cantante Ramon Gener en una entrevista en El suplement con Roger Escapa y también lo ha hecho una de las monjas más famosas de Internet. Sor Lucía Caram pasó por el plató del programa La Roca, donde también dedicó unas palabras a la obra de Rosalía.

¿Qué ha dicho Sor Lucía Caram del nuevo disco de Rosalía?

El nuevo disco de Rosalía no tiene nada que ver con su anterior proyecto, Motomami. Un álbum con sonidos más mainstream y tecno que se diferencia muchísimo de la nueva experiencia mística y espiritual que traslada Lux. Sobre esta nueva propuesta también ha hablado Sor Lucía Caram. «Rosalía hace un análisis de introspección respondiendo a las preguntas esenciales que hay en su vida y ella nota que dentro de ella convive el mal, el bien… Queremos hacer el bien y a menudo no lo hacemos», explica la monja.

¿El álbum de Rosalía podría acercar la religión a los más jóvenes?

Rosalía tiene un público enorme, fans de todo el mundo que se toman su estética y sus letras de manera muy seria. Ahora que Lux ha salido a la luz y traslada la espiritualidad y la creencia en Dios de la cantante, ¿esto podría acercar a los jóvenes a la religión? Sor Lucía Caram explica que se «conformaría con que ayude a los jóvenes a cerrar la puerta, a hacer silencio y hacerse preguntas esenciales» tal como ha hecho la misma Rosalía. «Ella lo que ha hecho es el viaje a su corazón y a partir de aquí saldrá la mejor versión de cada uno, igual que ha salido la mejor versión de Rosalía».

«Rosalía canta todo lo que somos nosotros y a menudo no sabemos verbalizar y, por otro lado, levanta los ojos al cielo, es como que pide la luz y la irradia. No esperemos que los jóvenes descubran la espiritualidad en las formas en que yo entré hace 30 años al convento, hay que modernizarse y que más que hacerlo como Rosalía, no avergonzándose de la cruz, hablando del corazón, hablando de los santos…», declara en el programa. ¿Podríamos decir que Rosalía tiene una nueva fan?

Ricard Ustrell defiende la «catalanidad» de Rosalía

Las reacciones sobre el nuevo álbum de Rosalía no se han detenido desde la publicación del álbum. Uno de ellos ha sido Ricard Ustrell en El matí de Catalunya Ràdio. «Su último trabajo ha caído como una bomba de neutrones en medio de un mercado que tiende a repetir hasta la extenuación las fórmulas que funcionan. Rosalía es otra cosa. Ella arriesga y se reinventa continuamente, y ha vuelto a conseguir una hazaña increíble, que está al alcance de muy pocos artistas», explica Ustrell.

Uno de los temas que también ha abordado el presentador es el uso de 13 lenguas en el disco y las colaboraciones con instituciones catalanas como la Escolania de Montserrat, que considera «una jugada maestra». «Rosalía ha conquistado el mundo sin renunciar a ser ella misma. Desde su posición de diva global, se mantiene leal a su catalanidad, y eso es muy destacable» y apunta que «es un gran regalo para el catalán y cualquier persona con sentido común debería alegrarse». Unas declaraciones que podrían estar ligadas a las críticas que ha recibido la Escolania y la misma artista por cantar el tema Magnolias en castellano.

Juliana Canet, desde el programa Que no surti d’aquí también cargó contra la artista por esta colaboración. «Pero hacer cantar a la escolanía en castellano es una humillación hacia los catalanes y, por tanto, hacia ella misma». Después del editorial de Ustrell, la joven ha respondido a esta línea con un tono de humor en el video publicado en Instagram sobre la intervención del presentador: «¡La próxima vez etiquetad!», ha escrito en un comentario. Sea como sea, la nueva música de Rosalía sigue levantando mucho polvo.