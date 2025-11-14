Rosalía está en todas partes. No hay programa que en estos últimos días no haya mencionado el nombre de la artista catalana más internacional. La publicación de su nuevo disco, Lux, que se publicó oficialmente hace apenas una semana, desató la euforia y la locura de los fans que esperaban con muchas ganas la llegada de nueva música de la cantante de Sant Esteve Sesrovires. Su visita a La Revuelta el pasado lunes ha sido uno de los temas de conversación constantes y perfiles públicos como Ricard Ustrell en El matí de Catalunya Ràdio o la monja más famosa han hablado de la fiebre por Rosalía. Esta locura por Rosalía también se ha colado en la emisión del Polònia de este jueves 13 de noviembre, eso sí, convertido en una pesadilla.

La interminable pesadilla por culpa de Rosalía

El programa de humor de TV3 también se ha sumado al fanatismo por Rosalía, pero tanto es así, que incluso parece que se ha convertido en una pesadilla. La expresión d’estar fins a la sopa aquí tiene todo el sentido del mundo. Hay un auge de información constante sobre todo lo que hace Rosalía, a raíz de la publicación de su cuarto álbum de estudio, y el gag creado por Polònia es un claro ejemplo. Un joven se levanta por la mañana feliz de escuchar una de las nuevas canciones de la artista, pero pronto se da cuenta de que todo el mundo habla de ella y todas las cosas cotidianas que hace tienen su nombre grabado.

La aparición de Rosalía en ‘La Revuelta’ también sale en ‘Polònia’ | 3Cat

Los medios de comunicación hablan de ello, los periódicos, las redes sociales e incluso una caja de cereales han caído en esta fiebre por Rosalía.

Rosalía en una caja de cereales en ‘Polònia’ | 3Cat.

Ante esta avalancha de Rosalías, el protagonista del sketch acaba tirándose por la ventana, pero su pesadilla no termina cuando descubre que en el hospital su doctora también es Rosalía. Al final, todo resulta ser una pesadilla y cuando vuelve a despertarse, esta vez de verdad, quien se encuentra dentro de su cama otra vez es la Rosi, que le anima a cantar un poco con ella.

Rosalía se convierte en la gran pesadilla de un chico en ‘Polònia’ | 3Cat

Las audiencias del Polònia suman muy buenos resultados

Rosalía no ha sido la única protagonista del Polònia. El programa humorístico presenta la nueva empresa de Carlos Mazón, Mazón Prime, busca nuevas polémicas dentro del PSC e incluso pone a bailar a varios líderes políticos de la derecha y la extrema derecha.

📦Mazón Prime et porta coses d’un punt a un altre en un temps indeterminat! No deixis passar l’oportunitat!#Polònia3Cat pic.twitter.com/OwYXItT5Ml — Polònia (@polonia3Cat) November 13, 2025

🎶Un chico del PP que sea casi tan facha como yo🎶#Polònia3Cat pic.twitter.com/mh1J0WGk1M — Polònia (@polonia3Cat) November 13, 2025

¿Y qué han dicho las audiencias? El Polònia consigue un muy buen resultado, 20,9% de cuota de pantalla, casi diez puntos por encima de la competencia, y 515.000 espectadores de audiencia acumulada. La cadena catalana lidera la franja del prime time por delante de las propuestas de las cadenas españolas. La Revuelta con la visita del culturista Josema Beast hizo un 10,6% de share y 176.000 espectadores de media. El Hormiguero con Mariano Rajoy tampoco remontó y se quedó muy por debajo, con un 8,3% de share y 139.000 espectadores de media. Otros programas de la franja registraron cifras aún más bajas como First Dates con un 5,7% de share o El Intermedio con un 4,7%. En conjunto, un muy buen resultado para el programa de humor que lidera en la televisión pública catalana.