El Polònia de TV3 celebrará los 20 años en una gran fiesta en el Teatre Victòria de Barcelona que se emitirá este jueves en su horario habitual pero con una duración de una hora y media. Para ir aumentando la expectación, desde Col·lapse han entrevistado a Toni Soler para que explique cómo será esta gala y cuál cree que es el secreto del triunfo del programa de humor que se ha mantenido tanto tiempo en la parrilla con unas cifras de audiencia increíbles. El formato se ha mantenido prácticamente igual, con gags de humor muy fino y unas imitaciones que se aprovechan de la realidad para hacer reír a los televidentes. Explican las cosas que pasan y las decisiones de los políticos de manera que hagan gracia, con sátira y canciones que se han convertido en icónicas. Hace veinte años que diseccionan la actualidad política con humor y el director ha aplaudido que hayan llegado a imitar 1.136 personajes, 797 capítulos, 8.396 gags y 550 musicales.

Desde su estreno, casi 6 millones de catalanes y catalanas han visto el programa que continúa liderando su franja en cada una de las 20 temporadas, con una cuota media del 19,8%. La gala, que será dirigida por Enric Cambray, incorporará elementos teatrales y musicales para repasar la historia del programa: «Creo que será un espectáculo total. Son 40 programas al año, durante 20 años, hechos en unas horas de grabación muy estrictas y con un presupuesto muy ajustado. Hay que hacer que salga cada semana. Y no hemos fallado nunca. Hay programas que se convierten en pequeños clásicos y la gente no quiere que cambien«, ha aplaudido.

Ellos no provocan por provocar, insiste: «Meter el dedo en el ojo lo puede hacer bastante gente. Por mucho que seas un programa de mucha sátira muy valiente y muy atrevido; si no hace gracia, no está cumpliendo su función«, afirma. La clave del éxito, según su creador, es haber tenido continuidad y haber rodado la evolución de la actualidad: «Por eso el formato es bastante similar». La estructura se ha mantenido en un contexto político que ha cambiado y que les ha forzado, muchas veces, a improvisar en el último momento: «A veces, hemos tenido que grabar dos versiones en casos en que hay rumores sobre si alguien dimitirá o no, de una votación concreta…«.

¿A qué políticos han invitado para la gala de los 20 años de Polònia?

El programa de humor e imitaciones de TV3 ha conseguido un montón de cameos a lo largo de estas dos décadas, con más de 200 invitados de diferentes ámbitos. Jordi González ha querido preguntarle a Toni Soler si han invitado a algún político para la gran fiesta de los 20 años y ha habido una respuesta sorprendente: «A Isabel Díaz Ayuso se la ha invitado y amablemente ha rechazado la invitación. Amablemente, sí. Nos ha dicho que gracias por la invitación pero… que nos fuéramos a la mierda. No, no. Nos ha dicho que tenía otros compromisos, cosa que ya nos imaginábamos«.

«Donald Trump no irá, tengo que decir que fliparía mucho si viniera y estaría bien. La familia real tampoco, al final tenían no sé qué… Pero tendremos expresidentes de la Generalitat, consejeros, algún ministro y mucha gente del mundo de la comunicación, del mundo de los deportes o del mundo de la cultura«, ha explicado.

La gracia del Polònia es que «hace gracia«, ha repetido: «Eso es lo más difícil de todo, mucho más que provocar porque eso lo puede hacer, no diré cualquiera, pero bastante gente. Y la verdad es que no es nada fácil. Que salga cada semana es un valor que quisiera que se le reconociera al equipo que tenemos, que es un equipo muy creativo, y no solo los guionistas», ha proseguido en una entrevista que aplaude el gran trabajo que hace un programa que ha conseguido mantenerse en la parrilla mucho tiempo.

¿Cómo será la gran fiesta por los 20 años de Polònia? Lo explica Toni Soler | TV3

«Veo que estamos en el tránsito hacia un mundo nuevo en materia de comunicación de masas y de consumo de contenidos. Esto ofrece muchas oportunidades de trabajo que quizás en nuestra época no existían, pero a mí me genera vértigo», ha reconocido respecto a cómo ve el futuro de la televisión. Polònia continuará, de momento, gracias al reconocimiento de los televidentes que confían en el humor que más les gusta.