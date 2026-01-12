El vídeo que más ha emocionado a Quim Masferrer en ‘Col·lapse’ de TV3

Quim Masferrer es uno de los presentadores más queridos de TV3 y, de hecho, no es exagerado decir que seguramente es quien más buen feedback recibe diariamente. Esta noche estrenará la décima temporada de El Foraster, la que llega después de 13 años de gran éxito y con un montón de historias de buena gente. Para promocionarlo, este sábado ha concedido una entrevista en Col·lapse que lo ha mostrado muy emocionado. El equipo del programa ha visitado Espolla en el Alt Empordà, el primer pueblo que visitaron con el programa, y algunos de los vecinos con los que habló en su momento le han dedicado unas palabras muy tiernas.

No te lo puedes perder La primera intervención estelar de Quim Masferrer en TV3 de niño

“Recuerdo pensar que no entendía qué hacían esos locos grabando aquí este programa porque ni siquiera sabíamos qué pasaría”, dice. El alcalde, que sigue siendo el mismo que en aquel momento, aplaude que el pueblo reaccionara “tan bien”: “No recuerdo un día en que la gente de aquí riera tanto. Cuando hayas vuelto por todos los pueblos del país puedes acabar en este otra vez”, le ha recomendado. Ante este recopilatorio, Quim se ha quedado sorprendido: “Me habéis emocionado, eh”.

Així ha estat l’entrevista de Jordi González a Quim Masferrer | TV3

“A Espolla le debemos mucho porque ellos no sabían qué haríamos allí, solo veían a un tío con un micrófono por allí y hablando con la gente. Recuerdo que me preguntaban qué haríamos con aquello y el equipo de producción iban ajetreados explicando cómo iría. Fue increíble. Confiaron un poco a ciegas en lo que queríamos hacer. Hòstia, qué fuerte”, ha dicho el presentador.

De 948 municipios que hay en Cataluña, en El Foraster ya han visitado unos 130: “Quedan muchos todavía”, ha soltado Quim. Y es que, lo que puede decir, es que tiene “el trabajo más bonito del mundo”: “Que 13 años después, la gente de aquel primer programa, del piloto, hablen de esta manera y te digan lo que te han dicho… Hay mucha verdad aquí y me doy cuenta de que yo, si me dejan, tengo ganas de seguir conociendo gente”, ha afirmado en un clamor por continuar firmando más y más temporadas del programa.

¿Qué opina Quim Masferrer sobre las buenas audiencias que hace El Foraster?

Y no le faltará trabajo, previsiblemente, teniendo en cuenta las buenas audiencias que continúa haciendo. De hecho, el Jordi González ha destacado el buenísimo share que obtuvo en el monólogo de Navidad y Quim Masferrer ha reconocido que está muy satisfecho con los resultados que hace: “Todavía no me lo acabo de creer. Y, de hecho, hay veces que me pregunto a mí mismo si me seguiría… ¡y tengo dudas! Llega un momento en que puedes llegar a estar cansado de ti mismo”. Ahora bien, después ves que lo que haces tiene esta repercusión y sabes que estás haciendo bien las cosas: “Estoy satisfecho y contentísimo”, ha subrayado con orgullo en la voz.

Esta noche estrenarán la décima temporada de El Foraster y Quim Masferrer nunca habría dicho que llegaría este momento. A él, que ni siquiera le gustaba el nombre del programa, ya que creía que sería mejor un “La buena gente” o algo similar que destacara que son los vecinos los verdaderos protagonistas. “Que estemos a punto de estrenar la décima temporada y que continuemos siendo líderes en cada emisión… Si me lo hubieran dicho hace 13 años no me lo habría creído porque sé que la televisión es efímera y que enseguida queremos cosas nuevas”.

¿El éxito de este programa, según su presentador? La naturalidad que transmite: “Mira, siempre recordaré una grabación que hicimos con un pastor a las cuatro de la madrugada. Me quisieron maquillar porque decían que se me veían unas ojeras tremendas. Pues me negué, si son las cuatro de la madrugada y tengo sueño quiero que se vea. El Foraster tiene mucha verdad y creo que esa es su gracia, que se me vea resoplar si tengo que subir al Pedraforca”.

El presentador només ha encertat dues de les quatre postres | TV3

Así ha sido el juego más complicado para Quim Masferrer

En el programa de los sábados por la noche, le han propuesto hacer un juego en el que no se ha salido demasiado bien. Le mostraban cuatro dulces típicos catalanes y tenía que averiguar de qué pueblo eran originarios y, posteriormente, situarlos en el mapa. Ha acertado que la coca era de Perafita y cómo era el bisbalenc, pero se ha confundido cuando le han pedido de dónde eran aquellos carquinyolis porque ha dicho que eran de Cardedeu y, en realidad, no: “¿Qué te costaba darme la razón y no dejarme mal?”, ha dicho bromeando.

Que los belgas son de Sabadell tampoco lo tenía controlado, así que le queda el reto pendiente de continuar visitando las diferentes pastelerías de todo el territorio.

El joc ha posat entre l’espasa i la paret a Quim Masferrer | TV3

Esta noche, como decíamos, Quim Masferrer vuelve con El Foraster y lo hará desde el Pinós, justo en el centro de Cataluña. Y sigue diciendo lo mismo, que es muy bonito que este programa le permita hacer país: “Es muy bonito porque nos ayuda a entender que tenemos un país extraordinario”.