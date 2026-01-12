El Foraster regresa esta noche a TV3 con una nueva temporada. Quim Masferrer visitará ocho pueblos más en su particular recorrido por Cataluña, en el cual buscará a sus habitantes con las historias más interesantes y la mejor gente. De momento, ya sabemos cuáles son los municipios que han elegido para esta aventura: Begur, Brunyola, Tivenys, Besalú, Arbeca, Pinós, la Vall de Cardós y Castellví de la Marca. Pero, ¿qué pasará? ¿Con qué y con quién se encontrará el presentador? Este es el gran estreno del mes de enero, junto con otra edición de Eufòria, y los televidentes tienen ganas de volver a hacerlo líder de audiencia como en los últimos tiempos.

La cadena ha publicado un montón de videos para promocionar el programa, que vuelve a la parrilla a partir de las diez de la noche. En uno de ellos, ha sido gracioso escucharlo de lo más contento porque es ahora cuando comienzan las vacaciones: «¡Ya tenemos toda la temporada hecha! Me pasa una cosa, a mí, cuando no sale El Foraster en la tele hay gente que me dice que no hago nada. Pues no, cuando no salgo en la tele es cuando trabajo porque es cuando hacemos los programas! Y cuando sale en la tele me decís que tengo mucho trabajo ahora… Pues no, ya está todo hecho. Ahora, vacaciones«.

¿Qué pueblos visitará El Foraster en esta nueva temporada? | TV3

El Quim Masferrer más centrado y una mentira antes del estreno de El Foraster

Como decíamos, en esta temporada, Quim Masferrer ha visitado Pinós, en el Solsonès, que se encuentra en el medio de toda Cataluña. Es el pueblo más centrado que ha visitado nunca y estar allí, por un momento, le ha hecho gracia sentir que era la persona «más centrada» del país por un momento: «Me ha hecho especial ilusión porque no estoy muy centrado, normalmente, así que qué caray he sido el más centrado del país«.

El pueblo tiene mucha extensión y una densidad de población bajísima ya que solo son 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Tienen diferentes núcleos y él ha visitado Ardèvol, un pueblo muy disperso en el Solsonès que es la comarca «de las mil casas de campo». «Hemos tenido que comprobar si teníamos el depósito lleno porque habíamos de recorrer kilómetros para encontrar gente que nos quiera contar su historia«, ha reconocido en este video.

Quim Masferrer es de los presentadores más transparentes de la parrilla, por lo cual ha gustado que le hicieran decir tres verdades y una mentira para poner a prueba a los usuarios que siguen el perfil de 3Cat en las redes sociales. En un programa dice que ha tenido un reencuentro «muy, muy especial» que le ha hecho «muchísima ilusión». Podría ser mentira cuando dice que, en uno de los pueblos, lo han colgado en la plaza «literalmente».

O será una trola cuando explica que, por primera vez en El Foraster, ha hecho algo «increíble» que tenía muchas ganas de hacer? «He hecho espeleología -la exploración de las cuevas- y ha sido increíble». La última opción, que sea mentira eso de que se ha bañado en el mar en calzoncillos a 12 grados: «Estaba heladísima». Habrá que esperar a la emisión de los diferentes capítulos de los lunes por la noche para saber qué ha pasado y qué no.

Este lunes por la noche, las primeras respuestas y las historias más interesantes en El Foraster de TV3.