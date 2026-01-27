La ‘pelea’ de Quim Masferrer y un par de cabras hace líder a ‘El Foraster’

El Foraster no tiene rival y TV3 continúa arrasando gracias a las aventuras de Quim Masferrer. Su dardo ha dado en el blanco en La Vall de Cardós, en esta ocasión, una de las más desconocidas del Pirineo con solo 381 habitantes. Aquí se ha encontrado con algunos problemas, ya que la manera de ser de estos vecinos les hace desconfiar de la gente de fuera. No le han puesto las cosas fáciles, pero ha terminado fascinándolos a todos… bueno, a todos no, ya que se ha llevado un tirón de pelos y un mordisco de las cabras.

Este lunes, El Foraster ha alcanzado un 25,7% de cuota de pantalla buenísima con más de 436.000 telespectadores de media. La competencia vuelve a quedar en evidencia, ya que el segundo clasificado es La Revuelta y se queda a menos de la mitad (11,1% gracias a los actores de Aída). En tercera posición, el 9% de El Hormiguero con Miguel Ángel Revilla -otra vez-. Y todo, como decíamos, gracias a las escenas hilarantes que ha protagonizado Quim Masferrer.

El Foraster vuelve a ser líder de audiencia este lunes | TV3

Quim Masferrer, pisoteado y mordido por unas cabras en la escena más divertida de El Foraster

El momento más divertido llegó casi al final del episodio, cuando conoció a un ganadero que le enseñó cómo hace terapia con sus cabras. El hombre se sienta, de vez en cuando, rodeado de los animales que solo se acercan a él «si notan que lo necesito». En el caso de Quim, rápidamente todas se le acercaron y se lanzaron sobre él directamente. El presentador se mostró totalmente acojonado, con dos cabras pisoteándolo y mordiéndole la chaqueta: «Y a ti esto te funciona, eh…», decía con mala cara.

Poco después, una de ellas comenzó a tirarle del pelo y, otra, le mordió el dedo: «¡Ah, el pelo! ¡Y ah, qué mordisco!«, lamentó el presentador. Lo vimos despeinado, sucio y quejándose de los pisotones que le daban. Los vecinos del pueblo rieron a carcajadas y también la gente desde casa, por supuesto.

Quim Masferrer, rodeado de cabras en una escena hilarante en El Foraster | TV3

El mordisco de una cabra, en la escena más divertida en El Foraster | TV3

Quim Masferrer se encuentra con los vecinos más sinceros en la Vall de Cardós

En cuanto al resto de su visita, podemos destacar la sorprendente sinceridad de los habitantes con los que se encontró. En primer lugar, Charly -o Xavier, depende de quién le preguntes- le reconoció que tenía «una emisora pirata» que se emite a todo el valle y se la mostró: «La he llamado Radio Ferrera, por el valle de al lado, para despistar a la policía«. También tiene un almacén lleno de aceite «y otras cosas clandestinas«, le dijo sin importarle que lo estuvieran grabando con la cámara en una entrevista muy tierna.

Más adelante, una vecina hizo trabajar al presentador cuando le pidió «que moviera troncos«. Ella rápidamente se dio cuenta de que Quim no sabría trabajar de eso y le dijo directamente: «Ser campesino es muy pesado y usted no tiene pinta, parece un señor«. Conxita le explicó que su esposo murió un par de años después de 68 años juntos y que todavía llora cada día, que lo echa de menos. Ahora bien, también le dijo que no confía en reencontrarse con él cuando muera, no confía en el cielo y cree que «Dios no hace las cosas bien» porque ahora que podrían disfrutar después de tanto trabajar, se lo ha llevado.

La radio pirata de un vecino que le hizo gracia a Quim Masferrer | TV3

El presentador sufrió cuando tuvo que mover los troncos | TV3

Quim Masferrer se encontró con una vecina que le presentó a su esposo australiano y hizo gracia que explicara que la primera vez que lo llevó al pueblo tuvo que hacer caca al lado de las vacas. En una conversación muy sincera, la mujer terminó confesándole que ha tenido problemas con la bebida y varias depresiones. Una nueva muestra de que el presentador genera confianza y que se le quiere allí donde va.