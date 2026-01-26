Quim Masferrer visitará la Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà, en una nueva entrega de El Foraster que se emitirá esta noche en TV3. El presentador genera mucha simpatía y se le quiere en todo el país, pero en este lugar se encontrará con una recepción poco amigable que le hará pensar que aquí no es muy bienvenido… ni siquiera por los animales.

En el vídeo promocional que ha publicado la cadena pública, de hecho, se le ve pasarlo mal y recibir un mordisco de una cabra antes de que otra le tire del cabello: «¡Ah!», gritará en esta escena tan hilarante. La cosa es que se dejará llevar por una terapia poco convencional con Enric y su rebaño.

Hará gracia, también, escuchar cómo un vecino le dejará claro que allí vive «gente de montaña» y «muy fuerte», mientras que otro le dirá que él no tendría «ni idea» de cómo hacer las cosas allí: «Usted parece un señor, de los que no trabajan«, le espetará.

Quim Masferrer ha sido maltratado por un par de cabras | TV3

El presentador ha protagonizado una escena hilarante | TV3

Así será El Foraster en la Vall de Cardós

En la Vall de Cardós la vida transcurre entre montañas y silencio, exacto. Y todos dejarán claro que tienes que haber nacido allí para poder decir que eres uno de sus ciudadanos: «Has tenido que nacer, sufrir y morir en la Vall de Cardós». Quim se encontrará con Charlie, un hombre de radio peculiar que esconde un auténtico museo surrealista en el trastero y también con Conxita de 91 años que ha llegado a una conclusión muy curiosa sobre Dios. Pero estas no serán las únicas declaraciones espirituales, ya que en un taller mecánico conocerá a dos vecinos que le harán una confesión «increíble» sobre el más allá.

Curiosamente, en esta pequeña localidad vive una pareja que se conoció en Australia y que tuvo que reinventarse después de unos años «difíciles». Y atención con el sacerdote, que parece que custodia los secretos de todos los pueblos vecinos. En este episodio, que confían que vuelva a lograr un récord de audiencia espectacular como los anteriores, el presentador acompañará a Anna en una ruta escolar «llena de curvas, fauna y criaturas».

Los vecinos de esta localidad no se lo han puesto fácil | TV3

Así será la visita de Quim Masferrer a la Vall de Cardós | TV3

Las expectativas están muy altas, en TV3, con la emisión de esta noche. Cabe recordar que vienen de conseguir casi medio millón de telespectadores en el estreno de esta temporada, que hizo un 27,1%, y el 28% que alcanzó la semana pasada. ¿Podrán superarse aún más? Parece complicado, pero con Quim Masferrer todo es posible.