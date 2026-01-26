El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
‘El Foraster’ troba un poble on no el tracten massa bé: “Els cabells!”
Jennifer Navarro
26/01/2026 09:58

Quim Masferrer visitarà la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, en una nova entrega d’El Foraster que s’emetrà aquesta nit a TV3. El presentador genera molta simpatia i se l’estima arreu del país, però en aquest indret es trobarà amb una rebuda poc amigable que el farà pensar que aquí no és massa benvingut… ni tan sols pels animals.

En el vídeo promocional que ha publicat la cadena pública, de fet, se’l veu passar-ho malament i rebre una mossegada d’una cabra abans que una altra li estiri els cabells: “Ah!”, cridarà en aquesta escena tan hilarant. La cosa és que es deixarà portar per una teràpia poc convencional amb l’Enric i el seu ramat.

Farà gràcia, també, sentir com un veí li deixarà clar que allà hi viu “gent de muntanya” i “molt forts”, mentre que una altra li dirà que ell no tindria “ni idea” de com fer les coses allà: “Vostè fa pinta de senyor, dels qui no treballen“, li etzibarà.

Quim Masferrer ha estat maltractat per un parell de cabres - TV3
El presentador ha protagonitzat una escena hilarant - TV3
Així serà El Foraster a la Vall de Cardós

A la Vall de Cardós la vida transcorre entre muntanyes i silenci, exacte. I tots deixaran clar que has d’haver nascut allà per poder dir que ets un dels seus ciutadans: “Has hagut de néixer, patir i mort a la Vall de Cardós”. En Quim es trobarà en Charlie, un home de ràdio peculiar que amaga un autèntic museu surrealista al traster i també la Conxita de 91 anys que ha arribat a una conclusió molt curiosa sobre Déu. Però aquestes no seran les úniques declaracions espirituals, ja que en un taller mecànic coneixerà dos veïns que li faran una confessió “increïble” sobre el més enllà.

Curiosament, en aquesta petita localitat viu una parella que es va conèixer a Austràlia i que van haver de reinventar-se després d’uns anys “difícils”. I atenció amb el mossèn, que sembla que custodia els secrets de tots els pobles veïns. En aquest episodi, que confien que torni a fer un rècord d’audiència espectacular com els anteriors, el presentador acompanyarà l’Anna en una ruta escolar “plena de revolts, fauna i criatures”.

Els veïns d'aquesta localitat no li han posat fàcil - TV3
Així serà la visita de Quim Masferrer a la Vall de Cardós - TV3
Les expectatives estan molt altes, a TV3, amb l’emissió d’aquesta nit. Cal recordar que venen d’aconseguir gairebé mig milió de teleespectadors en l’estrena d’aquesta temporada, que va fer un 27,1%, i el 28% que va assolir la setmana passada. Podran superar-se encara més? Sembla complicat, però amb el Quim Masferrer tot és possible.

Quim Masferrer TV3

Comparteix
