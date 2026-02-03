Quim Masferrer es converteix en l’àngel de l’anunciació a ‘El Foraster’

TV3 té un caramel·let amb El Foraster, el programa de Quim Masferrer que triomfa setmana rere setmana. Ja no és notícia que lideri les audiències dels dilluns, sinó amb quina xifra de rècord ho ha fet. En aquesta ocasió, la seva visita a Brunyola ha assolit un boníssim 24,6% de quota de pantalla i 436.000 teleespectadors de mitjana. No té sostre, això queda clar.
I tampoc no importa massa què emetin a les altres cadenes, mentrestant, ja que ni tan sols poden competir-hi mínimament. Aquesta setmana, el segon classificat ha estat El Hormiguero gràcies a l’entrevista que ha fet al cantant Mika que s’endú el 9,2% de share. I el bronze és per a TVE i La Revuelta, que tenia el Leiva com a convidat i això ha interessat el 8,1%.
Quim Masferrer, cagat de por a la tirolina de Brunyola
En aquest episodi, Quim Masferrer ha visitat un poble de boscos i camps d’avellaners que li ha robat el cor. Aquí s’hi ha trobat veïns una mica exagerats pel que fa als pronòstics meteorològics, tenint en compte que tots insistien que feia “molt de vent” quan, en realitat, ni tan sols els arbres es bellugaven. També ha conegut veïns que no volen ni sentir a parlar de Barcelona, especialment un pagès que va quedar traumatitzat de la gentada que va trobar-se a la festa dels Súpers: “Barcelona és un camp de formigues emprenyades, la mare que us va parir”.
No sap ben bé com, el presentador s’ha trobat en una reunió multitudinària d’una família de 7 fills, 18 cosins… tota una aventura que li ha donat molt de joc en el monòleg. Però, com dèiem, un dels moments més divertits l’ha tingut a ell de protagonista. En aquest municipi organitzen un pessebre vivent amb 250 persones, una xifra molt important per la dimensió del poble. Doncs bé, el Quim ha conegut la veïna que ha interpretat el paper de l’àngel de l’anunciació els últims anys i s’ha deixat convèncer per posar-se en la seva pell uns minuts.
La cosa és que, aquest àngel, baixa volant des del campanar del castell en una tirolina. S’ha atrevit el presentador a provar-la? Sí, però a contracor i cagat de por a 25 metres d’alçada. S’ha posat l’arnès, però no veia clar deixar anar la corda per fer el gest de l’àngel com li demanava la Núria: “Si el mecanisme falla, em mataria. Hòstia, Déu meu, ostres… penjat al mig de la plaça. Que gaudeixi què? Es belluga molt això. Jo no obro els braços, no em puc deixar anar”.
S’ha emocionat molt quan ha conegut el Josep, un fan molt especial. Es tracta d’un veí del poble amb discapacitat intel·lectual que veu tots els seus programes els dilluns a la nit i que s’ha posat contentíssim en veure’l. De fet, l’ha convidat a sopar per veure el programa junts a casa i ha estat un moment molt emotiu. Una nova entrega del programa més estimat de la casa, que té captivat el cor dels teleespectadors.