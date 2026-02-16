Castellví de la Marca rebrà la visita, aquesta nit, de Quim Masferrer i tot l’equip d’El Foraster de TV3. Aquest racó apartat de l’Alt Penedès sembla tranquil i serè, a simple vista, però en el vídeo promocional que han publicat ja es veu que el presentador s’hi trobarà moltes sorpreses amagades sota aquesta aparent calma. Aquí hi riurà molt, això ja s’intueix, sobretot perquè ha parlat amb veïns una mica esverats i amb atacs de riure d’aquells contagiosos que s’encomanen com el d’una carnissera. Música molt forta en un tractor o històries hilarants que faran d’aquesta entrega una de les més atractives del prime time.
Només d’arribar-hi es trobarà en Ché, diuen, un apassionat dels petards, un home de traca que no sembla tenir por de res. El nivell de decibels no baixarà perquè, a la carnisseria del poble, en Quim hi descobrirà el riure de la Montse que ja dèiem que seria potent. I entre les vinyes que envolten el poble coneixerà en Trixu, que només és feliç quan és dalt del tractor i amb la música a tot drap.
Quim Masferrer amb un kart, un dels moments més atractius d’El Foraster
Amb la Sònia i la Iolanda, el presentador més estimat de TV3 pujarà fins al cim del Castellot i entendrà per què aquest indret és tan especial per a tots els vilatans. I en un hort petit i modest, hi trobarà l’Estevet, un home que ha vist canviar el món i que ha deixat empremta en el caràcter del poble. A la sabateria, una mica més endavant, en Jordi i la Palmira li demostraran que, amb la tècnica adequada, qualsevol pot sortir amb sabates noves.
El viatge agafarà embranzida amb en Toni i l’Ivan, expliquen des de la cadena, que el convidaran a pujar a un kart-cross, no sense algun contratemps. Serà aquesta l’escena més divertida de la nit? Fa bona pinta, una aventura d’aquelles amb les que s’atreveix el Quim Masferrer. I tot acabarà de la millor manera perquè pararan a la fresca amb diferents veïns que li deixaran ben clar que a Castellví de la Marca, la vida pot ser lenta, però mai avorrida.
Tot això i més, en l’emissió més esperada dels dilluns a la nit si tenim en compte les bones audiències que aconsegueix setmana rere setmana.