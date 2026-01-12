El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La primera intervenció estel·lar de Quim Masferrer a TV3 quan era petit
Quim Masferrer forma part del club selecte de presentadors de TV3, una feina que mai no s’hauria pensat que seria per a ell perquè era l’hereu destinat a posar-se al capdavant del restaurant familiar. Sempre li va agradar pujar als escenaris i, en el fons, sabia que li agradaria treballar davant de les càmeres. Un cop va acabar els estudis de Turisme, de fet, va deixar clar als pares que havia canviat d’idea i que provaria sort com a comunicador perquè volia complir el seu somni. I tenia maneres, pel que sembla, sobretot si ens fixem en el vídeo que acaba de publicar 3Cat en el seu perfil d’Instagram. En aquestes imatges, veiem el presentador d’El Foraster en una intervenció estel·lar a la cadena pública quan era només un nen. Com és això i què hi feia?

Les imatges daten del 1985, quan ell només tenia 14 anys. Aquest adolescent de poble formava part de l’equip de nens de l’escola que van convidar l’especial de Nadal deTres i l’astròleg, un concurs presentat per Josep Maria Bachs que utilitzava l’astrologia com a joc amb un convidat cada setmana i dos concursants nascuts el mateix dia que el convidat. Aquest petit Quim Masferrer preguntava, amb innocència, si alguna vegada havia cosit un botó o si havia estat al costat d’un caçador al moment de matar el senglar.

I el que més gràcia ha fet, que aprofités aquella intervenció per fer publicitat del restaurant familiar: “Jo no soc d’Arbúcies, soc de Sant Feliu de Buixalleu. La pregunta és si al restaurant Masferrer de Sant Feliu de Buixalleu, a casa meva vaja, servim al públic pollastre amb sabateres. No amb sabates, amb sabateres… sabateres, un bolet“, insistia davant les preguntes del presentador que clarament no sabia què eren. Quan l’astròleg deia que sí que ho feien, el Quim reia i ho negava: “Doncs no”.

Quim Masferrer va aparèixer al programa 'Tres i l'astròleg' - TV3
El presentador va aprofitar per fer publicitat del seu restaurant familiar - TV3
Els fans de Quim Masferrer, captivats amb les imatges de la seva primera intervenció a TV3

El vídeo s’ha viralitzat i moltíssima gent ha comentat amb icones de cors. A més a més, han volgut destacar que té “la mateixa cara” i que ja “apuntava maneres per llavors“. “Molt bufó“, “Quin moment més maco“, “Està igual“, “Igual d’espavilat i bon noi“, “Que maco no perdre l’essència encara que passi el temps. Felicitats!! Diu molt d’una persona“, “Fa el mateix gest que ara, però en miniatura. Què entranyable poder tenir imatges d’abans“, diuen davant d’aquesta recuperació de l’arxiu de TV3.

De petit ja era un crack!!“, “M’encanta la seva naturalitat“, “És igual que ara, molt simpàtic“, “I aprofita per Fer publicitat del restaurant de casa“, “Que espavilat!“, “Que graciós, ben eixerit“, “Com mou el cap, és igual que ara” o “De petit ja era molt bona gent” són alguns dels comentaris que s’han pogut llegir a una publicació nostàlgica que ha fet molta gràcia.

