Tornen ‘Eufòria’ i ‘El Foraster’ a TV3: gener, un mes ple d’estrenes

Bones notícies per als fans d’Eufòria, que torna a TV3 ben aviat. La cadena pública acaba de fer oficial la data d’estrena del concurs musical, que iniciarà la nova temporada el 23 de gener. Amb Marta Torné i Miki Núñez al capdavant una altra vegada, els divendres a la nit recuperen la música amb els millors concursants que han trobat en els càstings que han tingut lloc aquests últims mesos.
Aquesta quarta temporada obrirà una nova etapa, diuen, ja que s’han renovat amb canvis en el jurat i també a l’equip de coaches que detallaran més endavant. I, més enllà de generar aquesta incògnita, afegeixen que hi haurà més propostes formals i de contingut que no s’hi han vist fins ara. Entre les novetats, destaquen que hi haurà “més seguiment que mai” entre les gales i que tornaran a emetre un especial del càsting tot just abans d’aquesta primera gala.
La Marta Torné ha deixat clar, en les últimes entrevistes que ha concedit, que aquesta serà l’edició “més bèstia” i que els concursants que han seleccionat tenen molt bona pinta: “La gent fliparà a Eufòria perquè el nivell és molt més alt“, ha assegurat amb contundència per afegir expectació a l’estrena.
Quin dia estrenen la nova temporada d’El Foraster a TV3?
Una altra de les dates que es marcaran al calendari els teleespectadors de TV3 és el 12 de gener, quan torni El Foraster amb una temporada que serà molt especial perquè n’és la desena. L’equip del Quim Masferrer ha preparat vuit capítols nous plens d’humor i emoció que confien que mantingui el programa com un dels més consolidats gràcies a l’audiència fidel que no para de créixer.
El seu particular viatge continuarà per diversos indrets de Catalunya, els que ja podem saber quins són. Han avançat que anirà al Pinós, a Tivenys, a Besalú, a Begur, a la Vall de Cardós, a Castellví de la Marca i també a Brunyola. De tots aquests programes, ens avancen que un dels millors serà el de Tivenys perquè allà viurà un dels moments més emocionats “de tota la seva carrera”.
Gerard Romero i Cèlia Espanya, les altres dues grans estrenes del gener a 3Cat
Una mica abans, 3Cat estrenarà a la televisió lineal i a la plataforma un programa esportiu nou que presentarà el Gerard Romero. El rei del streaming estarà al capdavant de Fanzone, un espai setmanal que explicarà l’actualitat blaugrana amb una entrevista com a eix conductor. S’emetrà els dijous i, el primer dia, arribarà el pròxim 8 de gener.
Serà llavors quan es posarà davant del públic del teatre del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei, que connectarà el barcelonisme amb la comunitat i el que passa a dins i fora del camp. L’audiència podrà participar-hi, així que caldrà estar atent. En aquest programa, avancen que hi haurà converses amb protagonistes del Barça i algunes veus culers de la cultura popular.
Cèlia Espanya, per la seva banda, tornarà a donar-ho tot a Lo Repte. La influencer de les Terres de l’Ebre protagonitzarà una segona temporada encara més extrema, ja que li han posat com a objectiu fer un trekking de 100 quilòmetres i més de 9.000 metres de desnivell a l’Himàlaia. En aquesta ocasió, el format que posa al centre l’esport i la superació personal tindrà com a convidats algunes figures destacades d’aquest àmbit com Ona Carbonell, Joel Parra o l’atleta paralímpica Fiona Pinar.
A més a més, alguns famosos com Miki Núñez, Laura Fa, Samantha Hudson, Mariona Casas i Widler xerraran amb ella en un format nou que va tenir molt bona acceptació en la seva primera temporada.
Amb tot, un mes de gener que volen que cridi l’atenció dels teleespectadors per obtenir bones xifres d’audiència que els ajudin a iniciar el 2026 amb bon peu.