Queden poques setmanes per a l’última nit de l’any i els protagonistes televisius es preparen amb moltes ganes per acompanyar els milers de teleespectadors que veuran les campanades amb ells. En el cas de 3Cat, Laura Escanes i Miki Núñez són la parella triada per la televisió pública catalana per tercer any consecutiu. Encara queden moltes incògnites sobre com serà la nit més màgica de l’any amb un tàndem molt estimat pels catalans, però Laura Escanes ja ha revelat algunes pistes en el seu canal de YouTube.
Un dia de promoció amb Laura Escanes i Miki Núñez
La influencer i el cantant català formen un duo molt estimat per la cadena catalana, si més no, els hem pogut veure en diversos espais com el reality d’aventures La Travessa, Eufòria o Zenit. Ara bé, on treballen plegats és les campanades de 3Cat que per tercer any consecutiu es faran des de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb les fonts de Montjuïc de fons. En el vídeo que ha publicat en el seu canal de YouTube, Laura Escanes fa partícips els seus seguidors de les seves jornades com a mare, creadora de contingut i presentadora.
Els seguidors poden acompanyar-la en un dia de promo amb en Miki, on els podem veure preparant bona part del contingut que anirà sortint a la llum els pròxims dies. Ben conjuntats amb un outfit de cuir, tots dos han passat un dia de rodatge, responent preguntes i fins i tot penjant-se d’unes cordes voladores.
La segona part del blog de la Laura continua amb la promoció de les campanades, fent un cameo al Polònia i una visita a l’estudi per preparar una sorpresa musical amb el Miki: la cançó de campanades 2025.
A més a més, explica que ha anat a la prova del vestit i “ha estat increïble”, tot i que encara no ha volgut revelar cap pista més. Per tant, caldrà esperar una mica per saber què portarà la influencer el pròxim 31 de desembre. Per recopilar informació, què se’n sap fins ara? Hi haurà un espectacle de pirotècnia, drons i una banda sonora creada pel músic i productor Marc Parrot inspirada en els quatre elements: aire, aigua, terra i foc. A més a més, tornarem a viure un moment musical d’aquest tàndem de presentadors perquè Miki Núñez cantarà en primícia la seva nova cançó i ho farà acompanyat per la Laura. Ara per ara, caldrà esperar una mica més anar descobrint els detalls.