Laura Escanes confessa per què no mostra la cara de la filla a Instagram

Laura Escanes i Risto Mejide van ser pares de la seva única filla en comú l’octubre del 2019. El presentador i la influencer han mantingut l’anonimat de la nena des que va néixer i mai no han publicat cap fotografia de la seva cara a Instagram. Mentre la gran majoria de creadors de contingut sí que comparteixen imatges sense ocultar-la, ells prefereixen ser prudents i evitar-ho. Sempre és perillós no saber on acabaran aquelles fotos, en cas de fer-les públiques, i encara més si els pares són famosos i això implica que qualsevol persona podria situar-la amb els riscos que això comportaria. Ara, en una entrevista que ha compartit el SX3 de 3Cat, ella ha donat més detalls sobre el tema. Diu que Internet fa “molta por”, un dels motius principals amb què justifiquen la decisió d’haver protegit la cara de la nena des del primer moment.
“El fet de no haver ensenyat mai com és la cara de la nena farà que no la reconeguin si un dia està amb les amigues al parc sense mi, amb la meva mare o sola amb les amigues, quan sigui més gran. Aquesta és una cosa que ens dona tranquil·litat tant a mi com al seu pare, que no li estaran fent fotos o que no li estaran preguntant coses que no toquen“, engega.
El Risto ja era molt famós quan van tenir la nena i el seu matrimoni va catapultar a la fama la influencer, així que l’expectació mediàtica que els envoltava era enorme. Davant d’això, tots dos haurien tingut “superclar” que l’única opció que tenien era protegir la nena fos com fos: “Sempre que puguem protegir-los, ho hem de fer. Ni m’ho vaig arribar a plantejar, això de mostrar la seva cara públicament”. La conversa entre ells hauria estat “molt natural“, ni tan sols va preguntar-se si l’ensenyarien o no: “Crec que els dos ho teníem superclar i és de les millors decisions que hem pres“.
Laura Escanes, penedida de tot el que ha explicat públicament sobre la seva maternitat
Laura Escanes, més enllà d’ocultar sempre la cara de la nena o de publicar les seves fotos sempre d’esquena, tenia clar que també era important no explicar gaire detalls de la seva maternitat. Quan va convertir-se en mare, reconeix que va embogir una mica i tots els seus pensaments giraven al votant de la maternitat i l’educació de la petita Roma. En aquell moment, era molt habitual sentir-la parlar sobre el menjar que li donava o els llibres que llegia sobre el tema. Creu, ara que ha passat el temps, potser va parlar massa sobre el tema: “Amb el temps m’he anat penedint una mica de potser haver explicat massa“.
“No tot és no ensenyo la cara i ja està. Moltes vegades, inclús, em culpo a mi mateixa de potser explicar massa coses que no hauria d’explicar”, diu. Moltes de les seves companyes de professió ho expliquen absolutament tot sobre els fills, fins al punt de també donar detalls de quan es posen malalts. Laura Escanes té clar que aquesta sobreexposició no és necessària: “Pensar tota la gent que pot llegir i veure tot allò…“.
Un dels moments en què més por va passar, parlant sobre aquesta protecció de la filla, va passar fa uns quants quan la nena encara no caminava del tot. Era només un bebè quan va anar a recollir-la de l’escola bressol. La tenia en braços quan, de sobte, va fixar-se que hi havia uns paparazzi fent-les fotos: “Que innecessari que la meva filla hagués de viure allò… Tota l’estona pensava que si això em passava a mi, no em volia ni tan sols imaginar què devia passar a una altra escola com aquelles del món de Gerard Piqué i Shakira. Crec que no és just per als nens“.