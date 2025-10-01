Laura Escanes ha complert un somni que perseguia des de feia molt de temps, poder comprar-se una casa a Menorca. La influencer viatja a l’illa Balear des de fa molts anys, un hàbit que ja feia amb Risto Mejide quan estaven casats i que ha mantingut amb les seves amigues i la família després del divorci. Sempre deia que algun dia li encantaria tenir una propietat allà, però eren moltes gestions i encara més diners. Ara que triomfa a les xarxes socials i també com a presentadora de TV3, ha pogut reunir l’entrada que li demanaven i ja ha pogut anar-hi a recollir les claus.
“Ho he manifestat, somiat i imaginat tota la meva vida. De totes les maneres possibles. Aquest moment havia d’arribar. L’illa de la meva vida, el lloc que tot ho cura, el lloc que m’ha vist créixer, enamorar-me, desenamorar-me, que m’ha vist a les 3 de la matinada amb unes copes de més, plorar, riure, créixer, formar una família, crear records amb la meva filla“, escriu. Molt emocionada, Laura Escanes reconeix que sempre marxava d’allà amb una excusa sota el braç per tornar-hi: “I quina excusa, casa meva. Només tinc ganes de plorar. Quina bogeria, quina felicitat“.
Primeres imatges de Laura Escanes en la nova casa de Menorca
Laura Escanes ha compartit un vídeo a Instagram en el que encadena imatges de diferents moments que ha viscut a Menorca darrerament: una posta de sol, ella navegant a alta mar, nedant a les aigües cristal·lines, rient i en companyia de la filla i el seu gos. Al final, la gravació més especial de totes en la que se la veu ballar amb la nena a dins de la que serà una de les habitacions de la seva nova casa d’estiueig.
De moment, no ha compartit detalls de com és aquesta propietat. No se sap a quina part de l’illa es troba, si és un pis o una casa, si és gran o petit… Només hi observem una porta i l’interior d’una habitació encara sense mobles, però ja amb les parets pintades de blanc i el parquet posat. A més a més, en una altra publicació mostra com són les claus amb la mà de la petita Roma a sobre de la seva. Laura Escanes i la filla sempre es fan una foto en el mateix carrer, any rere any, uns quadres que ara diu que decoraran les parets d’aquesta propietat.
Són molts els amics i companys de professió de la catalana que han omplert la publicació d’aplaudiments i icones de cors. Els seus seguidors també són conscients de quant volia poder tenir un raconet seu en aquesta illa, un somni que ha complert i que la farà d’allò més feliç.