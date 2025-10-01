Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, ha donat la cara en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que arriba en un dels moments més complicats per a la Corporació. Mai no havia estat tan en entredit, ja que el canvi de nom i la creació de la marca paraigua 3CatInfo no acaba de convèncer ni tan sols als treballadors de la casa. Molts temen que s’acabin carregant les marques de TV3 i Catalunya Ràdio després de 40 anys de feina. Ella ha assegurat, però, que això no passarà: “Aquestes marques no desapareixeran, tenen més valor que mai o com a mínim més valor que fa tres anys. Són marques que estan més vives que mai, igual que la marca Super3, 33, Sport3, iCAT o Catalunya Música“.
Una de les crítiques més repetides dels últims dies té a veure amb la possible espanyolització que estarien patint els mitjans públics. Ella, però, nega que estigui passant això: “No crec que Helena García Melero o Ricard Ustrell espanyolitzin els mitjans públics, sinó que estem fent continguts en català de qualitat que estan connectant amb els públics. Tor, Xavier Graset o Laura Escanes no són un exemple d’espanyolització ni molt menys, tot el contrari“.
La presidenta de 3Cat defensa la creació d’una marca paraigua
La creació de la marca 3CatInfo ha aixecat polseguera, però des de la direcció de la cadena continuen confiant-hi. De fet, s’ha escudat en les bones dades d’audiència que han aconseguit aquest mes de setembre: “Hem obtingut unes dades molt millors de les que teníem abans de llançar el projecte. Ara necessitem tenir una mica més de recorregut per anar veient què ens funciona i què no ens funciona tant”. Romà ha explicat que fa més de dos anys que treballaven en aquest projecte, el que necessitaven perquè hi ha hagut un canvi en la manera de consumir la informació i s’hi havien d’adaptar.
Dues setmanes després de l’estrena dels nous TN, es mostren “satisfets“: “El projecte està funcionant, l’actual 3CatInfo Televisió -abans 324- ha crescut en audiència: “Estem en una direcció que permet seguir informant amb la credibilitat i el rigor de sempre però també arribant a més públics“. A més a més, assegura que han comptat amb el suport de “totes les direccions” i que hi ha hagut “molta reflexió” darrere: “En el context actual, conviure amb moltes marques era realment complex. Sumar esforços ens permet créixer en impacte“.
És conscient que els canvis sempre costen i confia que les crítiques siguin temporals: “Lògicament, els canvis sempre generen a vegades resistències i és normal perquè les organitzacions i les persones necessitem adaptar-nos i confiar que les decisions que es prenen és buscant bons resultats i de moment per sort és el que tenim”. El producte que veiem en pantalla encara és provisional, pel que diu: “Encara ha d’evolucionar, madurar i créixer“. Un exemple? La secció d’El Temps, que han corregit darrerament: “L’aposta que es va fer pel Temps vam creure que no agradava prou a l’audiència com s’esperava i l’endemà es va treballar amb l’equip, la tecnologia i la imatge per tenir una aposta renovada“.
“Estem impulsant una marca, 3Cat, que vam crear fa dos anys perquè volíem una marca paraigües igual que la tenen la BBC o RTVE. En aquesta casa, fa 40 anys es va considerar que no era necessari i la marca CCMA signava tots els continguts encara que la ciutadania no la reconeixia. Ara, tenir la marca 3Cat ens ha permès créixer un 30% en consum d’àudio digital”, ha dit. Que treballin més conjuntament la ràdio i la televisió “sempre ho celebrarem“, afegeix, però insisteix que han de seguir mantenint les marques anteriors “perquè són marques valuoses”: “Hem creat una marca nova que és el 3Cat, però això no vol dir que vagi en detriment de ningú. Al revés, crec que estem creixent i que això és important perquè és l’esforç també dels professionals“, ha prosseguit Rosa Romà.
L’estrena de Bestial, el nou programa de Bibiana Ballbè, tampoc no ha agradat i les crítiques han estat molt salvatges. Què ha dit la presidenta sobre aquest tema? Perquè el late night que han preparat no ha fet bona audiència i tampoc no ha rebut un bon feedback. No el va veure, però diu ser conscient de la polèmica que s’ha produït. L’equip directiu del programa és el mateix equip que ha triat Tor, Cita bestial o Eufòria, diu: “Amb els continguts audiovisuals a vegades l’encertem i alguna altra vegada no, però crec que no pot haver-hi cap dubte que és un equip directiu que té un gran encert amb els continguts que es trien“.