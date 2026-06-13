Carmen Cervera ha estat ingressada en una clínica privada de Barcelona per culpa d’una pneumònia que ha arribat a preocupar la família. Als seus 83 anys, la baronessa Thyssen ha estat envoltada d’un munt de rumors sobre aquest empitjorament sobtat -i important- en la seva salut. Ara, el mitjà Vanitatis ha pogut parlar amb fonts del seu entorn que confirmen què ha passat i què no. Com es troba, realment? Qui forma part del seu cercle de confiança? Totes les respostes després de dies d’especulacions.
El seu fill gran, Borja, ha viatjat fins a Barcelona en dues ocasions des que l’aristòcrata emmalaltís. Preocupat, no va dubtar a traslladar-se fins a la capital catalana encara que la seva relació mai no ha estat bona. En els últims anys, semblava que la relació amb ella s’havia tornat més cordial. Des de dins del seu cercle, però, diuen que fins llavors la sensació que donava l’actitud del Borja cap a ella era “d’indiferència“. Això hauria canviat quan van avisar-lo que Carmen es trobava realment malament i, prova d’això, que ho va deixar tot per estar al seu costat.
Un altre rumor que estripen en aquest recull? Que no és veritat que van haver de traslladar a Carmen Cervera en helicòpter. Això sí que va passar, però fa quatre anys: “En aquesta ocasió, va ser el seu xòfer qui va encarregar-se del trasllat fins a l’hospital“.
Com es troba, realment, Carmen Cervera després de la pneumònia?
Ha sobtat que Tita no hagi volgut parlar amb la premsa directament sobre el seu estat de salut, com sempre havia fet. Si alguna cosa l’ha caracteritzat és que no es talla ni un pèl quan els periodistes li pregunten coses, per la qual cosa ara estan tots tan sorpresos amb el silenci en el que ha entrat: “La recomanació que ha seguit és la de l’aïllament i silenci. No agafava el telèfon, el fill i el nebot se n’han fet càrrec. Per alguna raó, la comunicació amb ella està tancada“.
També s’ha sabut què ha fet amb totes les propietats que té repartides per Espanya. Sorprèn que tingui “a mig gas” la casa de Madrid, la d’Andorra i la de Marbella. Ella continua a la de la Costa Brava, però no ha donat ordres a cap dels treballadors de les altres perquè les posin a punt per una visita propera així que no estaria tan recuperada per viatjar fins allà. Un altre titular, que entre treballadors i personal domèstic compta amb una plantilla de 28 persones. Com si d’una petita empresa es tractés.
Ara mateix que encara s’està recuperant de l’ensurt en la seva salut, diuen que han reduït el servei de seguretat i els treballadors de la casa perquè estigui més tranquil·la. Tampoc no estaria rebent la visita de molts amics, els qui asseguren que cada vegada són menys. Tampoc no veuen massa probable que la veiem dinant en el seu restaurant preferit com va fer el mes passat. El temps acabarà de dir com es troba i com va recuperant-se.