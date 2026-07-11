Carmen i Sabina Thyssen van néixer el juliol del 2006, quan Carmen Cervera va decidir contractar un ventre de lloguer per tornar a ser mare. Les bessones, les qui hem vist créixer a través de les moltes portades de revista que han protagonitzat, acaben de fer 20 anys. I, amb aquest motiu, la ¡Hola! Ha volgut parlar amb elles i treure a la llum com són o què estudien. Els més tafaners estaran contents, ja que han descobert detalls desconeguts sobre dues de les hereves de la baronessa. Un primer detall? Que, malgrat néixer el mateix dia i haver-se criat juntes, tenen caràcters totalment diferents.
La mare ha presumit de totes les habilitats de les nenes en les exclusives que ha anat concedint. Sabem, per exemple, que amb tres anys ja dibuixaven bé o que eren molt bones nedadores. En el trasllat posterior a Andorra, la baronessa presumia que tocaven instruments i que tenien una bona formació musical. Però no només això, sinó que també ha aprofitat els diners per donar-les una educació increïble amb un munt d’idiomes -amb onze anys parlaven castellà, català, anglès i francès—, classes d’art i pintura, solfeig, classes de cant i de ballet.
Què se sap de les filles de Carmen Cervera?
Si ens centrem en Carmen Thyssen, podem destacar que va començar els estudis de Dret després d’haver iniciat el grau en Administració i Direcció d’Empreses i Relacions Internacionals. El canvi de rumb sembla que ha estat encertat, ja que el món del dret “l’apassiona” si fem cas a la informació que publiquen. I, de fet, s’han afanyat a dir que ha superat totes les assignatures “amb bones notes“. Tita Cervera ha aplaudit que la seva filla tingui les coses “molt clares“, que sigui “molt seriosa i madura” per a la seva edat. Pel que diuen, tindria previst implicar-se en la inauguració i funcionament del Museu Thyssen que obrirà el 2028 a Barcelona: “Més que una responsabilitat, ho visc com un orgull i una oportunitat meravellosa. El meu objectiu és caminar en la mateixa direcció que ella i aportar-hi alguna cosa nova des de la meva visió”, ha dit.
El setembre passat va rebre un Premi re la revista a la Nova Generació en l’Art, un reconeixement que, segons ella mateixa, simbolitza “la confiança i l’esperança” dipositades en les noves generacions: “La sensibilitat i la constància són essencials, tant en l’art com en la vida, i m’encantaria impulsar un projecte cultural que apropés l’art als joves d’una manera oberta i participativa”.
I de Sabina què han explicat? Fa gràcia que la considerin la més “bohèmia” de la família, el que basen en el seu desig de convertir-se en il·lustradora i continuar formant-se en Art i Disseny. Segons la seva mare, ella vol ser “lliure”: “La Sabina és l’alegria de la casa“. En la seva primera entrevista, de fet, deia que les seves grans aficions són el dibuix i la música. També li encanta jugar a tenis i aprendre idiomes, és clar, com a bona rica. Sobre la relació amb la germana, aplaudeix que estan molt unides: “La Carmen és més estructurada, mentre que jo sóc més lliure i artística”.
Unes bessones que han arribat a una família més que benestant i que ho estan aprofitant per formar-se abans d’emprendre unes carreres professionals que probablement les faci encara més riques.