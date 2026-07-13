Carmen Cervera ha protagonitzat un munt de titulars escandalosos pel seu estat de salut, el que l’ha forçat a ser hospitalitzada d’urgència i a quedar-se dos mesos tancada a casa mentre es recupera. La baronessa Thyssen, als 83 anys, ha tingut els fills preocupats perquè ha patit una pneumònia que mai no és fàcil a la seva edat. Els tres han demanat a la premsa que respectin la intimitat de la mare en un moment així, però que s’hagin sumit en l’hermetisme total no ajuda a evitar les especulacions… més aviat tot el contrari. Ara s’acaba de filtrar, de fet, què li ha passat exactament i quina seqüela ha fet que empitjorés en els darrers dies.
Aquest diumenge, el programa de tafaneries de Telecinco ha pogut saber el diagnòstic concret de Tita Cervera. Tot fa indicar que es troba millor, però la malaltia ha estat greu i els metges li han recomanat que descansi tot l’estiu. Una font propera a la baronessa confirma que està “tranquil·la” i que, efectivament, es prendrà tot l’estiu “per descansar“: “Ha estat treballant durant molts anys i ara s’ha adonat que ha de gaudir de la vida”.
“Carmen té el seu telèfon amb ella, llegeix els missatges que li envien i, de tant en tant, contesta a qui vol i quan li va de gust”, insisteix per negar que la tinguin aïllada. Però què va tenir exactament? Aurelio Manzano ha pogut treure-ho a la llum: “La pneumònia va causar-li una hipòxia, quan et falta oxigen als teixits, cosa que li ha provocat dificultat per parlar i desorientació“. Per tant, no només hauria tingut una mica de tos… sinó que el problema de salut l’hauria afectat molt.
El canvi vital que ha fet Carmen Cervera després de la pneumònia
Ara que han passat un parell de mesos, Tita Cervera es troba molt millor i diuen des del seu entorn que la recuperació està “molt avançada” gràcies al tractament al que l’ha sotmès un especialista: “Està molt bé, acompanyada del seu nebot“. De moment, continua descansant i preparant una reaparició que estarà envoltada de molta expectació: “Abans que acabi l’estiu podrem veure-la i sentir la seva veu”, ha pronosticat.
Aquest ha estat un ensurt molt important, però la bona notícia és que ha fet que reflexioni i s’adoni que no podia continuar amb un ritme tan alt i, sobretot, amb el vici del tabac tan present: “Fumava moltíssim, cosa que afavoreix que tinguis pneumònies com aquesta, i ara ha deixat de fumar“.
Carmen Cervera es recupera des de Mas Mañanas, la casa que té a Sant Feliu de Guíxols des de fa un munt de temps. Tranquil·la i gaudint del paisatge, així passarà un estiu complicat amb els seus éssers estimats més a sobre d’ella que abans.