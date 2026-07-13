Carmen Cervera ha protagonizado un montón de titulares escandalosos por su estado de salud, lo que la ha forzado a ser hospitalizada de urgencia y a quedarse dos meses encerrada en casa mientras se recupera. La baronesa Thyssen, a los 83 años, ha tenido a los hijos preocupados porque ha sufrido una neumonía que nunca es fácil a su edad. Los tres han pedido a la prensa que respeten la intimidad de la madre en un momento así, pero que se hayan sumido en el hermetismo total no ayuda a evitar las especulaciones… más bien todo lo contrario. Ahora se acaba de filtrar, de hecho, qué le ha pasado exactamente y qué secuela ha hecho que empeorara en los últimos días.

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Este domingo, el programa de chismes de Telecinco ha podido saber el diagnóstico concreto de Tita Cervera. Todo indica que se encuentra mejor, pero la enfermedad ha sido grave y los médicos le han recomendado que descanse todo el verano. Una fuente cercana a la baronesa confirma que está «tranquila» y que, efectivamente, se tomará todo el verano «para descansar«: «Ha estado trabajando durante muchos años y ahora se ha dado cuenta de que debe disfrutar de la vida».

«Carmen tiene su teléfono con ella, lee los mensajes que le envían y, de vez en cuando, contesta a quien quiere y cuando le apetece», insiste para negar que la tengan aislada. Pero ¿qué tuvo exactamente? Aurelio Manzano ha podido sacarlo a la luz: «La neumonía le causó una hipoxia, cuando te falta oxígeno en los tejidos, lo que le ha provocado dificultad para hablar y desorientación«. Por lo tanto, no solo habría tenido un poco de tos… sino que el problema de salud la habría afectado mucho.

¿Qué le pasa a Tita Cervera? | Telecinco

El cambio vital que ha hecho Carmen Cervera tras la neumonía

Ahora que han pasado un par de meses, Tita Cervera se encuentra mucho mejor y dicen desde su entorno que la recuperación está «muy avanzada» gracias al tratamiento al que la ha sometido un especialista: «Está muy bien, acompañada de su sobrino«. De momento, continúa descansando y preparando una reaparición que estará rodeada de mucha expectación: «Antes de que termine el verano podremos verla y escuchar su voz», ha pronosticado.

Este ha sido un susto muy importante, pero la buena noticia es que ha hecho que reflexione y se dé cuenta de que no podía continuar con un ritmo tan alto y, sobre todo, con el vicio del tabaco tan presente: «Fumaba muchísimo, lo que favorece que tengas neumonías como esta, y ahora ha dejado de fumar«.

Preocupación por el estado de salud de Carmen Cervera | Telecinco

Carmen Cervera se recupera desde Mas Mañanas, la casa que tiene en Sant Feliu de Guíxols desde hace un montón de tiempo. Tranquila y disfrutando del paisaje, así pasará un verano complicado con sus seres queridos más encima de ella que antes.