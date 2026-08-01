José Carlos Montoya puede presumir de formar parte de la historia de la televisión después de su carrera por la playa en La isla de las tentaciones. Descubrir que su pareja le había engañado no fue un plato de buen gusto y, todavía ahora, muchos recuerdan sus lágrimas desesperadas por culpa de Anita. Convertido en un fenómeno de masas por su naturalidad y espontaneidad, resulta curioso que su nombre llegó a colarse en un examen de las PAU. Telecinco rápidamente se dio cuenta de que era un caramelito y también lo envió a Honduras como concursante de Supervivientes. Sin embargo, él no recuerda con especial ilusión toda aquella etapa.

Ahora, meses después, se ha sincerado al respecto en una entrega muy conmovedora de Universo Calleja. Aquí, ha abierto su corazón y ha sacado a la luz que la fama afectó muy negativamente a su salud mental: «Corrí hacia ella porque quería encontrar arrepentimiento. El problema es que ella no lo tenía y eso me mató… yo estaba locamente enamorado y el precio a pagar de aquel programa fue muy caro. Yo estaba totalmente muerto, en ese momento de máxima viralidad«.

Montoya reconoce que tocó fondo en una entrevista muy dura

Montoya reconoce que llegó a tocar fondo: «Estaba fatal… tuve que desaparecer porque necesitaba recuperarme de la depresión brutal en la que caí». Se apartó del foco, dice ahora, al darse cuenta de que no podía más: «Me estrellé contra otra pared, que ya no era la infidelidad, sino una decepción aún más dura. Estaba enfermo«, ha dicho entre lágrimas ante Jesús Calleja.

Montoya ha recordado el peor momento de su vida | Telecinco

Montoya también ha revelado hasta qué punto la situación llegó a ser extrema y ha atribuido a su familia el haber podido superar aquel momento: «Creo que me ha salvado mi entorno familiar. El profesional me dijo que cualquier persona sin un entorno estable, aquella vez que me acerqué al balcón no se lo habría pensado y se habría lanzado«, ha confesado en el relato más delicado de su vida. Y es que, en un momento dado, se planteó seriamente acabar con su vida.

A pesar de todo, asegura que hoy se encuentra en una etapa completamente diferente: «Ahora solo pienso en vivir la vida y ser feliz. Las emociones van y vienen, pero los pensamientos ahora sí que los sé gestionar«, ha afirmado Montoya con orgullo en una entrevista que sirve para conocer un poco más de lo que hay detrás de un personaje televisivo con un gran momento de fama.