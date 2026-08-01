José Carlos Montoya pot presumir de formar part de la història de la televisió després de la seva carrera per la platja a La isla de las tentaciones. Descobrir que la seva parella l’havia enganyat no va ser un plat de bon gust i, encara ara, molts recorden les seves llàgrimes desesperades per culpa de l’Anita. Convertit en un fenomen de masses per la seva naturalitat i espontaneïtat, resulta curiós que el seu nom va arribar a colar-se en un examen de les PAU. Telecinco ràpidament va adonar-se que era un caramel·let i també el va enviar a Hondures com a concursant de Supervivientes. Ara bé, ell no recorda amb especial il·lusió tota aquella etapa.
Ara, mesos després, s’ha sincerat al respecte en una entrega molt colpidora d’Universo Calleja. Aquí, ha obert el seu cor i ha tret a la llum que la fama va afectar molt negativament a la seva salut mental: “Vaig córrer cap a ella perquè volia trobar-hi penediment. El problema és que ella no el tenia i això em va matar… jo estava bojament enamorat i el preu a pagar d’aquell programa va ser molt car. Jo estava totalment mort, en aquell moment de màxima viralitat“.
Montoya reconeix que va tocar fons en una entrevista molt dura
Montoya reconeix que va arribar a tocar fons: “Estava fatal… vaig haver de desaparèixer perquè necessitava recuperar-me de la depressió brutal en la que vaig caure-hi”. Es va apartar del focus, diu ara, en adonar-se que no podia més: “Vaig estavellar-me contra una altra paret, que ja no era la infidelitat, sinó una decepció encara més dura. Estava malalt“, ha dit entre llàgrimes davant de Jesús Calleja.
Montoya també ha revelat fins a quin punt la situació va arribar a ser extrema i ha atribuït a la seva família el fet d’haver pogut superar aquell moment: “Crec que m’ha salvat el meu entorn familiar. El professional em va dir que qualsevol persona sense un entorn estable, aquella vegada que em vaig acostar al balcó no s’ho hauria pensat i s’hauria llançat“, ha confessat en el relat més delicat de la seva vida. I és que, en un moment donat, va plantejar-se seriosament acabar amb la seva vida.
Malgrat tot, assegura que avui es troba en una etapa completament diferent: “Ara només penso a viure la vida i ser feliç. Les emocions van i venen, però els pensaments ara sí que els sé gestionar“, ha afirmat Montoya amb orgull en una entrevista que serveix per conèixer una mica més del que hi ha darrere d’un personatge televisiu amb un gran moment de fama.