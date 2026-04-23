L’última edició de La isla de las tentaciones va tenir una estrella destacada i aquesta va ser, sense cap mena de dubte, Montoya. El seu vídeo corrents per la platja completament desesperat mentre Sandra Barneda li demanava que s’aturés va viralitzar-se moltíssim, fins al punt que es va arribar a comentar a la televisió nord-americana. El pobre noi va embogir quan va veure en pantalla la infidelitat de la seva parella, una Anita que li va trencar el cor en una experiència que se’ls va anar de les mans. Convertit en un personatge supermediàtic, Telecinco va voler explotar-lo encara més i també va enviar-lo a Supervivientes com un dels participants estrella d’aquella edició. De tot allò, Montoya va quedar tocat i va haver de retirar-se de la televisió una temporada.
Ara hi ha tornat en una entrevista molt sincera davant d’Ana Milán, que ha volgut saber què li va passar i com va passar del tot al no-res en poques setmanes. Aquell era l’estiu posterior al boom, quan podria haver guanyat tots els diners del món, però ell va optar per prioritzar una salut mental que li havia quedat molt malmesa.
“Aquest estiu ha estat el pitjor de la meva vida, quan he sortit de dos realities seguits i he entrat a la foscor de la vida. M’he posat en mans de psicòlegs i puc dir que el que m’ha salvat ha estat el meu entorn familiar. Quan vaig veure que res no tenia sentit, em vaig sentir enfilat al balcó. La meva mare va adonar-se que estava allà… Jo que sempre he somrigut des que m’he llevat, de cop m’he vist en un pou perquè no li veig sentit a res”, ha confessat per primera vegada.
“Mi madre se dio cuenta que estaba al borde de un balcón.” En #ExLaVidaDespues, Montoya habla del momento en el que tuvo que parar y priorizar su salud mental.— Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 22, 2026
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, llama al 📞024 pic.twitter.com/dmZoBC4bo2
Montoya estava desmotivat, però va saber aturar-se abans que tot esclatés pels aires: “Ara crec que estic tornant a brillar en el sentit de tornar a somriure. En aquell moment, volia que acabés tot“, confessa amb sinceritat.
Montoya tornaria a participar a La isla de las tentaciones?
La seva experiència en el reality no va ser gaire agradable, no, ja que va plorar i va patir com mai havia fet a la vida. Sorprenentment, però, creu que hi tornaria perquè allò va ajudar-lo a adonar-se de moltes coses. El problema? Que de tot allò va acabar perdent la il·lusió en l’amor.
“Quan vaig sortir de Supervivientes em vaig adonar que tot s’havia anat de mare. Jo mai no m’he cregut que estava triomfant, no sento que estigui triomfant ni sento que soc famós ni res. No em considero res, no sé què m’ha passat. Jo vaig entrar a un programa amb la meva parella i no sé, només sé que no he fet res dolent. Jo soc així i han guanyat molts diners amb el programa, però no vull res d’això“, ha dit entre llàgrimes.
A La isla de la tentaciones va posar a prova el seu amor d’una manera molt bèstia: “Veus que estàs perdent la teva parella i allò és molt fort”, reconeix. Veure cada dia imatges de la teva parella que et fan mal és un procés complicat: “I nosaltres estàvem en el nostre millor moment, però ens va sortir l’oportunitat de participar-hi i vam veure que era l’oportunitat de fer-nos coneguts“. Famosos s’han fet, aquest objectiu l’han complert, però a quin preu?