La isla de las tentaciones ha estrenat nova temporada a Telecinco amb una primera gala introductòria que ja deixa clar que serà una edició calenteta. Sandra Barneda ha presentat les cinc parelles, amb cinc nois de gimnàs que tenen al seu costat a cinc noies que ja es veu que ho passaran molt malament.
Flirteig des del primer minut, molta desconfiança, límits baixos, dinàmiques tòxiques… Les alarmes han sonat tan bon punt ha començat la nit, amb la novetat que les noies han pogut veure en directe què estava passant a l’altra vila. Fa gràcia el que han fet d’amagar els temptadors sota unes capes vermelles per ocultar, de moment, la seva identitat. De la mateixa manera que també pot donar joc que hagin introduït el collar de les ombres, que els permetrà que impedeixin que les seves parelles tinguin una cita en concret.
El joc de la temptació ha anat fort, ja que la primera prova consistia en deixar que les solteres fessin un xuclet al noi que més li agradés. La reacció de l’Ainhoa ha estat brutal, quan ha vist que una d’elles s’apropava a l’Álex disposada a llepar-li tot el coll. Ara bé, sembla que qui anirà més fort és el José perquè ha confirmat que hi ha algunes noies que li semblen atractives davant la mirada d’estupefacció de la seva parella.
Després del que van veure a través de la tablet, les noies van arribar a la primera retrobada amb els nois. L’escridassada va ser general i això que cap d’ells encara no ha fet res… fliparan quan passi el temps i comenci a haver-hi jocs al jacuzzi. La presentadora va veure’s obligada a aturar-ho tot i calmar els ànims.
Quina audiència ha fet l’estrena de La isla de las tentaciones?
A Catalunya, l’estrena de La isla no va fer tanta audiència com Masterchef… una tendència que va canviar radicalment a la televisió espanyola, on Telecinco va ser líder de la nit amb el 14,3% de share mentre el concurs gastronòmic es quedava amb l’11,2%. A casa nostra, cal destacar que l’estrena va competir la primera hora amb un capítol de Crims.
Com molts podien sospitar, el programa de true crime va liderar amb contundència. Del 22,2% de Carles Porta, al 7,2% de Sandra Barneda. Quan va acabar, la reposició d’un capítol antic de Crims va fer un 17,7% i La isla, mentrestant, un 10,3%. Va pujar en teleespectadors, sí, però també va quedar per enrere del 14% que va obtenir Masterchef.
Aquesta nit hi haurà una altra entrega de La isla de las tentaciones, que tindrà emissió tres dies per setmana per explotar els problemes de convivència i les infidelitats de les parelles.