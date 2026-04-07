Masterchef ha ofert tot un espectacle en el programa d’aquest dilluns, quan han col·locat els concursants en una tessitura molt complicada que els ha fet patir de debò. Feia temps que no vèiem els participants queixar-se tant, però és que tenien tota la raó. A la prova d’exteriors, els van proposar un joc infernal que consistia en menjar diferents salses picants per jugar-se uns privilegis molt interessants. Els concursants que aguantessin millor l’ardor, guanyarien uns avantatges que des de casa no han semblat prou temptadors com per haver de suportar tot allò. Enviarien algú de l’equip rival a la prova d’eliminació, sí, però valia la pena?
Com que, en un principi, semblava que no estaven patint, els jutges van anar augmentant i augmentant la dosi de picant… fins al punt que alguns concursants van acabat vomitant. Dos concursants van haver d’abandonar la cuina entre marejos i vòmits. Gema i Camila van guanyar, però no sense problemes: “M’ha sortit foc per la boca, necessito estirar-me que m’estic marejant”. “Ha estat dur, crema com la mort“, acabaria reconeixent. I l’altra, ha anat corrents al lavabo: “Estic molt fotuda de l’estómac, he d’anar a vomitar“.
La concursant musulmana de Girona, indignada amb Masterchef
En aquest programa, el principal perjudicat ha estat el Vicente que ha acabat convertint-se en el segon expulsat de l’edició. Ara bé, una de les protagonistes de la jornada ha estat la concursant de Girona. La infermera Soko s’ha negat, per la seva creença musulmana, a cuinar cap plat amb porc: “No puc“, ha dit”. No vol entrar a dilemes ètics, així que ha criticat que des de l’organització no se li permeti fer servir alguna altra carn: “Que la pròxima vegada em donin carn per fer fons… Si només hi ha porc,què faig?“.
Unilateralment, va decidir que realitzaria un estofat de vedella al seu lloc. El problema? Que va acabar fent un entrecot amb pera glacejada i anacards que va indignar el jurat: “Jo volia els ossos de la vedella, però com que no tenia, he fet servir l’entrecot per fer el fons”. “Has fet servir trossos d’entrecot per fer un fons? Aquesta olla val 150 €, aquest plat seria impagable“, li han recriminat. Ella ha demanat perdó, però no ha servit de res: “La carn estava passada i el puré no sé de què és perquè la salsa és molt potent… No m’agrada res, però, i no et puc permetre que hagis maltractat i fet servir malament el producte”. Com molts s’esperaven, l’han castigat enviant-la directament a la prova d’elminació i ella ha deixat clar que ha après la lliçó.
Un programa que no ha convençut els teleespectadors, que creuen que s’han passat. L’espai ha estat a punt de perdre el lideratge a la televisió espanyol, una mala notícia que deu preocupar la direcció perquè només han fet dues emissions.