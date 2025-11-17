El motiu real pel qual Eva González va deixar de presentar ‘Masterchef’

Eva González era la presentadora de Masterchef quan TVE va començar a emetre el concurs per primera vegada el 2013. Ella era l’encarrega d’explicar com serien les proves, d’entrevistar els concursants i de donar pas als diferents vídeos. La mestra de cerimònies exercia el seu paper, el típic i tòpic en programes com aquest.
Ningú no s’imaginava el programa sense ella i no perquè ho fes genial, sinó perquè tots aquests concursos sempre tenen una presentadora al capdavant. La sorpresa va ser molt gran quan va anunciar que marxava, però encara va ser més majúscula quan la direcció del programa va confirmar que no posarien ningú a substituir-la.
La cosa és que, a mesura que anaven passant les temporades, els membres del jurat van anar agafant més i més protagonisme. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera s’havien de limitar a valorar les elaboracions que els presentaven els concursants, però des de dalt van adonar-se aviat que podien explotar molt més aquestes figures perquè queien bé.
A principis del 2019, Eva González va abandonar el programa després de sis anys. En el seu missatge de comiat, la presentadora va emocionar-se molt i va aplaudir com havia gaudit aquella experiència. Com dèiem, no van buscar-ne substitut sinó que els membres del jurat van adoptar aquest rol i van compaginar la feina de valorar amb la de presentar quan cap d’ells no tenia formació ni experiència en això.
Pepe Rodríguez treu a la llum per què va marxar realment l’Eva González
Pepe Rodríguez ha concedit una entrevista al pòdcast La escalera roja i ha parlat, per primera vegada, d’aquella marxa sobtada de la presentadora. Han hagut de passar sis anys perquè sabem, de boca seva, què va passar allà a dins realment. Com és que va abandonar un format d’èxit com aquest? El que ha sobtat és que digués, en primer lloc, per què la van contractar en un principi: “Si l’Eva va entrar a Masterchef va ser perquè no es fiaven de nosaltres, això és així. L’Eva era una professional i una presentadora de debò. Nosaltres érem tres imbècils“.
La confiança dels membres del jurat davant de càmera va anar creixent i creixent, fins al punt que tots els membres de l’equip s’haurien adonat que podrien fer de presentadors perfectament perquè les aportacions de l’Eva González ja no eren tan necessàries. La model ho va percebre també, diu ara el Pepe, cosa que va fer que comencés a sospitar que podrien acabar prescindint d’ella perquè els altres tenien cada vegada més pes dins de les gales.
“Nosaltres ja sabíem fer la presentació del programa i l’Eva se’n va adonar. Deia que nosaltres ja tiràvem sols, així que va aprofitar una oportunitat que va sortir-li de marxar i va fer-ho. Va fer molt bé prenent aquesta decisió“, ha dit ara el xef. La marxa de la presentadora no es va deure a cap baralla interna, assegura, sinó que va acabar sent una “sortida natural” en veure com estava evolucionant la figura dels membres del jurat.
Van oferir-li ser la presentadora de La Voz i Eva González va tenir clar que, allà, la seva figura podia tenir un recorregut molt llarg. Al concurs de cuina li ha anat molt bé, mentre que la seva estada a Antena 3 tampoc no ha anat malament perquè allà continua uns quants anys després.