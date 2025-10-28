Sanció disciplinària a ‘Masterchef’ i moltes llàgrimes en l’expulsió final

Les gales de Masterchef no poden oferir més contingut ni titulars escandalosos. En el programa d’aquest dilluns, el jurat ha deixat tothom amb la boca oberta perquè ha imposat una sanció disciplinària molt dura a dos dels concursants. El motiu? Haver-se saltat les normes d’una manera bastant innocent, unes trampes que no els han perdonat. Ens referim a la parella formada pel Miguel Torres i el Juanjo Bona, que en un moment de la prova per equips van passar olímpicament de l’obligació d’haver de cuinar des de dalt de la corda -on els havien penjat per simular que eren astronautes sense gravetat-. Quan Miguel estava penjat, es dedicava a donar ordres al seu company i, per tant, no feia el més difícil que era preparar el plat d’aquesta manera.
Els altres sí que ho feien, així que els membres del jurat li han recriminat el que estava fent diverses vegades. En adonar-se que continuava igual, han procedit a imposar-los una sanció ben dura. El més curiós ha estat que no els hi han comunicat fins al final de la valoració, després de reconèixer que el seu era el plat que més s’assemblava a l’original perquè era una “bona rèplica” amb “bon gust”, bona i “molt ben aconseguit”. Quan ells ja estaven amb la moral pels núvols, ha arribat la mala notícia: “Us heu saltat les normes i hi haurà conseqüències per aquest motiu”. I quin era el càstig? Enviar-los, directament, a la prova d’expulsió encara que havien estat dels millors.
Juan Manuel Parada mostra el seu mal geni a Masterchef
Juan Manuel Parada, en un altre moment de la nit, ha demostrat que té mal caràcter. Al llarg de tota l’edició, el presentador ja havia deixat clar que té geni en enfrontaments amb Torito. No se suporten, una relació complicada que ha protagonitzat un altre capítol. El problema? Que el Torito s’hagi interessat per la seva vida privada quan l’ha interrogat sobre la seva relació amb Chelo García Cortés: “Que no em parlis d’aquest tema. Calla, que no m’agrada gens parlar d’això. A tu què t’importa?“.
I el Torito, sorprès per aquesta reacció, continuava ficant el dit a la ferida: “I si li truquem i li preguntem a ella? Quant de temps vas estar casat amb ella? Vas posar-te alguna vegada la roba interior de la Chelo?”.
Qui ha estat l’expulsat de l’últim programa de Masterchef?
Després d’una prova d’eliminació intensa, el duel final l’han protagonitzat la Mala Rodríguez i la Mariló Montero. En aquesta ocasió, la cantant ha estat l’escollida pel jurat per abandonar l’edició perquè consideren que no ha preparat un pla “per llançar coets” encara que la tècnica que havia demostrat era prou bona: “Hauries de dir-te Bona i no Mala“.
“M’emporto l’amor i l’estima de tots, m’ho he passat molt bé”, deia quan s’assabentava que la seva aventura als fogons de TVE s’havia d’acabar. Mentrestant, el seu amic Juanjo començava a plorar molt entristit per haver d’acomiadar-se d’ella. Entre llàgrimes i molts nervis, ha acabat patint un petit atac d’ansietat: “Això és molt trist, em deixa un gran buit“, ha confessat en una reacció que ha semblat una mica exagerada des de casa.
Aquesta edició s’apropa al seu final, a poc a poc, ara que cada vegada queden menys concursants i la repesca ja ha passat.