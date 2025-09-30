Doble expulsió a ‘Masterchef’ i molt mal rotllo: “M’estàs putejant”

Masterchef té els teleespectadors encantats amb tot el que està passant en aquesta edició. En la gala d’aquest dilluns, de fet, els han sorprès amb una doble expulsió inesperada que ha capgirat tot el concurs. El Jorge i la Masi s’han acomiadat dels fogons de TVE després d’unes valoracions del jurat que han estat més dures de l’habitual. Hi ha hagut un moment molt emotiu quan han rendit homenatge al programa Un, dos, tres; però el bon rotllo ha durat poc perquè els ganivets han volat en la prova per equips.
Els protagonistes de l’esbroncada més forta de la nit han estat Alejo Sauras i Mala Rodríguez, que s’han dit de tot i han començat a escridassar-se perquè consideren que han anat a fer mal a l’hora de muntar els equips: “M’estàs putejant i no m’agrada, marxo“, ha lamentat ella. Superada per la situació, ha acabat marxant entre llàgrimes. Torito, el tercer en discòrdia, ha estat molt irònic: “No sabia que jo era tant problema en el programa“.
I l’Alejo ha continuat enfadat: “Si ens hem de posar a plorar, potser millor que marxem d’aquí“. “Doncs marxa“, ha etzibat la Mala. I ell s’hi ha tornat: “Doncs marxo“. El noi s’ha acabat sentint malament i tots dos han acabat reconciliant-se en directe després de reconèixer que els havia sentat malament l’actitud de l’altre.
Masi i Jorge, expulsats per sorpresa de Masterchef
En una prova bastant caòtica, el Jorge ha acabat rebent molta fúria dels membres del jurat. No ha agradat gens com ha cuinat i l’han acabat fent fora quan ningú no s’ho esperava. Ara bé, que després fessin fora la Masí sí que ha estat una autèntica sorpresa. La prova d’eliminació va superar-la del tot, ja que va escollir ingredients massa greixosos per a la carbonara: “No has ordenat bé el plat. Si vols guanyar el campionat mundial de colesterol, aquest és el teu plat. Se li pot tirar més greix a la carbonara? Són tots els pecats capitals allà junts, els he provat però…“.
Els seus companys s’han mostrat molt tristos d’haver d’acomiadar-se d’ella: “Marxa l’alegria del concurs, tens llum i tota la teva energia és positiva”. Ella, per la seva banda, ha resumit aquesta experiència com “supermaca”: “Crec que ploro perquè em perdré el que queda”.