Una expulsió pactada a ‘Masterchef’? El motiu real del comiat d’Alejo Sauras

TVE ha tornat a deixar sense paraules els teleespectadors de Masterchef amb una doble expulsió molt inesperada. Molts creien que Rosa Benito i Alejo Sauras tenien números per arribar a la gran final, però els membres del jurat han decidit que tots dos havien d’abandonar el concurs. Els perjudicats s’han quedat amb la boca oberta, d’igual manera que els seus companys també ho han fet perquè no és habitual que es prenguin aquests tipus de decisions.
La justificació de l’expulsió doble no ha acabat de convèncer, a més a més, sobretot en el cas de l’actor. Bàsicament, li han vingut a dir que el castigaven per no haver emplatat bé el plat per falta de temps. És aquest un motiu suficient per fer-lo fora quan, clarament, hi ha companys pitjors? En el cas de la Rosa, li han dit que la culpa la tenien les mandonguilles que havia preparat. Les han trobat “massa greixoses” i, per això, el jurat ha considerat que “no estaven a l’altura” perquè tenien errors en la tècnica i també en el gust del plat.
Per què han expulsat realment a Alejo Sauras?
Poc després de conèixer-se aquesta expulsió, els mitjans de comunicació han començat a indagar perquè sospitaven que podria amagar-se alguna altra cosa darrere del comiat sobtat de l’Alejo Sauras. La revista Lecturas ha esbrinat, en exclusiva, que hauria estat ell qui hauria demanat al programa que el fes fora.
El rodatge del programa de cuina va coincidir amb l’inici de Barrio Esperanza, la sèrie de TVE en què ell també hi participa. Fonts properes a Sauras han confirmat que el noi hauria continuat allà si no li haguessin ofert el paper protagonista de la ficció: “Ell estava molt content en el talent culinari, però quan va rebre la trucada per a aquest paper no va poder dir que no“. Tenint en compte que la sèrie també és de TVE, la cadena que ofereix Masterchef, tot hauria estat fàcil de gestionar.
No se sap si realment va ser ell qui va pactar l’expulsió amb la productora o si va fallar a propòsit per forçar el jurat a expulsar-lo. Sigui com sigui, la seva aventura a Masterchef va acabar de manera precipitada i s’ha dedicat a gravar la sèrie de vuit capítols mentre la resta de companys continuaven lluitant pel premi.
Mariló Montero s’enfronta al jurat de Masterchef i Soraya arriba al seu límit
Pel que fa a la resta de la nit, podem destacar l’actitud que van tenir Mariló Montero i Soraya. La primera ha tornat a ser protagonista d’un moment de la nit, quan s’ha enfrontat al jurat perquè no estava d’acord amb la seva valoració. Samantha Vallejo-Nágera li ha retret que les receptes anteriors eren millors a aquesta última, però ella ho negava: “No, xef“. Quan li han dit que les gambes les hauria d’haver servit pelades, ella ha dit que no: “En defensa de la dieta mediterrània, ens les mengem senceres“. I quan li han dit que el plat tenia massa sal, ella també s’hi ha girat: “La sal que tenia era la que necessitava“.
Mariló ha estat intensa, sí, i han volgut preguntar-li com és que no ha fet més que respondre al jurat: “Sempre dins del respecte, aquest ha estat un petit joc per alleugerir la valoració. Aquesta és la meva manera de jugar amb ells”, ha reconegut.
I què ha passat amb Soraya? La cantant d’Operación Triunfo ha acabat plorant durant la prova d’exteriors, ja que ha hagut de fer de capitana i el càrrec li ha quedat gran. L’hem vist discutir-se amb Alejo Sauras i amb José Manuel Parada, que l’han posat summament nerviosa fins al punt que ha arribat a dir que voldria abandonar el concurs. Ella, que acaba de ser repescada, s’ha tranquil·litzat gràcies al suport de Jordi Cruz: “Crec més jo en tu que tu mateixa”.