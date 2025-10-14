Una expulsión pactada en ‘Masterchef’? La razón real de la salida de Alejo Sauras

TVE ha vuelto a dejar sin palabras a los televidentes de Masterchef con una doble expulsión muy inesperada. Muchos creían que Rosa Benito y Alejo Sauras tenían posibilidades de llegar a la gran final, pero los miembros del jurado han decidido que ambos debían abandonar el concurso. Los afectados se han quedado boquiabiertos, al igual que sus compañeros, porque no es habitual que se tomen este tipo de decisiones.

La justificación de la doble expulsión no ha terminado de convencer, además, sobre todo en el caso del actor. Básicamente, le han dicho que lo castigaban por no haber emplatado bien el plato por falta de tiempo. ¿Es este un motivo suficiente para echarlo cuando, claramente, hay compañeros peores? En el caso de Rosa, le han dicho que la culpa la tenían las albóndigas que había preparado. Las encontraron «demasiado grasientas» y, por eso, el jurado consideró que «no estaban a la altura» porque tenían errores en la técnica y también en el sabor del plato.

Soraya no ha estado acertada en el último programa de Masterchef | TVE

¿Por qué han expulsado realmente a Alejo Sauras?

Poco después de conocerse esta expulsión, los medios de comunicación comenzaron a indagar porque sospechaban que podría esconderse algo más detrás de la repentina salida de Alejo Sauras. La revista Lecturas ha averiguado, en exclusiva, que habría sido él quien pidió al programa que lo expulsara.

El rodaje del programa de cocina coincidió con el inicio de Barrio Esperanza, la serie de TVE en la que él también participa. Fuentes cercanas a Sauras han confirmado que él habría continuado allí si no le hubieran ofrecido el papel protagonista en la ficción: «Él estaba muy contento en el talent culinario, pero cuando recibió la llamada para este papel no pudo decir que no«. Teniendo en cuenta que la serie también es de TVE, la cadena que ofrece Masterchef, todo habría sido fácil de gestionar.

No se sabe si realmente fue él quien pactó la expulsión con la productora o si falló a propósito para forzar al jurado a expulsarlo. Sea como sea, su aventura en Masterchef terminó de manera precipitada y se ha dedicado a grabar la serie de ocho capítulos mientras el resto de compañeros continuaban luchando por el premio.

Mariló Montero se enfrenta al jurado de Masterchef y Soraya llega a su límite

En cuanto al resto de la noche, podemos destacar la actitud que tuvieron Mariló Montero y Soraya. La primera volvió a ser protagonista de un momento de la noche, cuando se enfrentó al jurado porque no estaba de acuerdo con su valoración. Samantha Vallejo-Nágera le reprochó que las recetas anteriores eran mejores que esta última, pero ella lo negaba: «No, chef«. Cuando le dijeron que los camarones deberían haber sido servidos pelados, ella dijo que no: «En defensa de la dieta mediterránea, nos los comemos enteros«. Y cuando le dijeron que el plato tenía demasiada sal, ella también se giró: «La sal que tenía era la que necesitaba«.

Mariló ha estado intensa, sí, y han querido preguntarle por qué no ha hecho más que responder al jurado: «Siempre dentro del respeto, este ha sido un pequeño juego para aligerar la valoración. Esta es mi manera de jugar con ellos», ha reconocido.

Mariló Montero no ha estado de acuerdo con la valoración del jurado | TVE

¿Y qué ha pasado con Soraya? La cantante de Operación Triunfo terminó llorando durante la prueba de exteriores, ya que tuvo que hacer de capitana y el cargo le quedó grande. La vimos discutir con Alejo Sauras y con José Manuel Parada, quienes la pusieron sumamente nerviosa hasta el punto de que llegó a decir que quería abandonar el concurso. Ella, que acaba de ser repescada, se tranquilizó gracias al apoyo de Jordi Cruz: «Creo más yo en ti que tú misma».