La razón real por la que Eva González dejó de presentar ‘Masterchef’

Eva González era la presentadora de Masterchef cuando TVE comenzó a emitir el concurso por primera vez en 2013. Ella era la encargada de explicar cómo serían las pruebas, de entrevistar a los concursantes y de dar paso a los diferentes vídeos. La maestra de ceremonias ejercía su papel, el típico y tópico en programas como este.

Nadie se imaginaba el programa sin ella y no porque lo hiciera genial, sino porque todos estos concursos siempre tienen una presentadora al frente. La sorpresa fue muy grande cuando anunció que se iba, pero aún fue más mayúscula cuando la dirección del programa confirmó que no pondrían a nadie para sustituirla.

La cuestión es que, a medida que pasaban las temporadas, los miembros del jurado fueron ganando más y más protagonismo. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera debían limitarse a valorar las elaboraciones que les presentaban los concursantes, pero desde arriba se dieron cuenta pronto de que podían explotar mucho más estas figuras porque caían bien.

Eva González se emocionó en su despedida de Masterchef | TVE

A principios de 2019, Eva González abandonó el programa después de seis años. En su mensaje de despedida, la presentadora se emocionó mucho y aplaudió cómo había disfrutado esa experiencia. Como decíamos, no buscaron sustituto sino que los miembros del jurado adoptaron este rol y compaginaron la labor de valorar con la de presentar cuando ninguno de ellos tenía formación ni experiencia en eso.

Pepe Rodríguez revela por qué realmente se fue Eva González

Pepe Rodríguez ha concedido una entrevista al pódcast La escalera roja y ha hablado, por primera vez, de aquella marcha repentina de la presentadora. Han tenido que pasar seis años para que sepamos, de su boca, qué pasó allí realmente. ¿Cómo es que abandonó un formato de éxito como este? Lo que ha sorprendido es que dijera, en primer lugar, por qué la contrataron al principio: «Si Eva entró en Masterchef fue porque no se fiaban de nosotros, eso es así. Eva era una profesional y una presentadora de verdad. Nosotros éramos tres imbéciles«.

La confianza de los miembros del jurado frente a la cámara fue creciendo y creciendo, hasta el punto que todos los miembros del equipo se habrían dado cuenta de que podrían hacer de presentadores perfectamente porque las aportaciones de Eva González ya no eran tan necesarias. La modelo lo percibió también, dice ahora Pepe, lo que hizo que comenzara a sospechar que podrían acabar prescindiendo de ella porque los otros tenían cada vez más peso dentro de las galas.

«Nosotros ya sabíamos hacer la presentación del programa y Eva se dio cuenta. Decía que nosotros ya tirábamos solos, así que aprovechó una oportunidad que le surgió de irse y lo hizo. Hizo muy bien tomando esa decisión«, ha dicho ahora el chef. La marcha de la presentadora no se debió a ninguna pelea interna, asegura, sino que acabó siendo una «salida natural» al ver cómo estaba evolucionando la figura de los miembros del jurado.

Los miembros del jurado de Masterchef tuvieron parte de la culpa de la marcha de Eva González | TVE

Le ofrecieron ser la presentadora de La Voz y Eva González tuvo claro que, allí, su figura podía tener un recorrido muy largo. Al concurso de cocina le ha ido muy bien, mientras que su estancia en Antena 3 tampoco ha ido mal porque allí continúa unos cuantos años después.