Valeria Ros es una de las colaboradoras habituales de La Revuelta. A pesar de que antes del estreno de la segunda temporada del programa en TVE había salido a la luz que habían prescindido de sus secciones, la humorista ha continuado compartiendo sus historias y anécdotas divertidas. Los espectadores de la cadena pública española se han acostumbrado a verla también en otro contexto totalmente diferente: las cocinas de Masterchef Celebrity. Esta semana, sin embargo, una vez que su estancia en el concurso ha terminado, ha compartido con David Broncano qué ha hecho con el dinero que ha ganado gracias a su participación en el talent gastronómico.

Valeria Ros gasta el dinero de ‘Masterchef’ en una experiencia con su hija

En el programa de La Revuelta que se emitió el pasado miércoles 12 de noviembre, Valeria Ros hizo una de sus apariciones justo después de regresar de un viaje con su hija. Resulta que el dinero que ha conseguido en Masterchef lo ha invertido en hacer un viaje -y también adultos- quieren pasar unos días. «Acabo de llegar de Euro Disney. He ido con mi hija, su mejor amiga y sus padres», explicó.

¿Cómo ha sido el viaje y cuánto dinero ha gastado? Valeria Ros no ha tenido ningún problema a la hora de revelar cuánto dinero ha invertido en el viaje con su hija. «2.700 euros dos noches de hotel porque fuimos al que está en el interior del parque, el de las princesas. 2.700 euros y sin desayuno», confesó. Ahora bien, resulta que decidió colarse en el buffet del hotel y la atraparon. Para salir del paso, fue a un local para comprar algo de desayuno y regresar con su hija. También compraron algunos objetos de merchandising, como un globo de helio en forma del personaje Stitch por 10 euros que tuvieron que dejar en el aeropuerto y provocó que su niña se pusiera a llorar.

Valeria Ros explica como su hija lloró por dejar el globo en el aeropuerto | RTVE

«Me he gastado todo el dinero de Masterchef. Me lo he fundido todo, me he quedado Frozen», explicó la cómica haciendo referencia al personaje de Disney, antes de explicar que ya la habían echado del programa y provocando un spoiler en directo.

Un spoiler a una persona del público de ‘La Revuelta’

«Me han echado, me ha ganado Parada», explicó sobre la prueba de eliminación contra José Manuel Parada. Una chica del público gritó que acababa de hacer spoiler, porque aún estaba viendo programas anteriores y no sabía que habían echado a Valeria.

Valeria hace spoiler a una del público 🤦‍♂️ #LaRevuelta pic.twitter.com/tBPNyd8Xcu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 12, 2025

La colaboradora se disculpó por haber contado esta información y la chica pudo hablar con Valeria para decirle que le hacía mucha gracia, a pesar de que aún no sabía que había terminado su estancia en el programa.

David Bustamante se une al show de Valeria Ros en ‘La Revuelta’ | RTVE

Su intervención, sin embargo, venía con una intención, llevar la magia de un parque temático a La Revuelta y convertir el programa en Bronquilandia con una actuación en directo de ella y David Bustamante. En conjunto, otro show de Valeria Ros en el programa de TVE.