David Bustamante es uno de los grandes nombres que saltaron a la fama gracias a Operación Triunfo. Un talent show musical que por primera vez encerraba dentro de una academia a perfiles anónimos de futuros artistas que semana tras semana debían defender una canción ante miles de espectadores. La televisión les dio la exposición necesaria para hacerse un nombre y muchos de ellos continúan llenando escenarios. Uno de los ejemplos es Chenoa, que ha vuelto a los orígenes como presentadora de OT, o David Bustamante, que este miércoles ha sido uno de los invitados de La Revuelta.

El artista de San Vicente de la Barquera triunfa personal y profesionalmente. Su nueva vida junto a la bailarina Yana Olina -después del sonado divorcio con Paula Echevarría– y su cambio físico que presume en las redes después de recibir muchas críticas en los últimos años han sido los temas que ha tratado durante la entrevista con David Broncano.

El canvi físic de David Bustamante | Instagram.

Los detalles de su nueva rutina

David Bustamante ha sido objeto de muchas críticas en los últimos años por sus cambios físicos repentinos. Es normal que existan épocas de tu vida en las que puedas subir o bajar de peso, pero al cantante se le ha juzgado mucho por este tema. Ahora que ha vuelto a mostrar los cambios a través de las redes, ha aprovechado para compartir los secretos de la rutina que en su caso han sido efectivos para tonificarse. “¿Te cuento mi rutina? Me pongo el despertador a las 7:30 h, pero me levanto todos los días entre las 5:00 h y las 6:00 h. Creo que ya me estoy haciendo mayor y me da por madrugar. Después salgo y hago una caminata de una hora y media en ayunas«. Aquí no termina su actividad del día, fundamental para lograr los resultados que muestra en las redes sociales. «Después me voy al gimnasio y desayuno, y la verdad es que me va muy bien. Luego ya me voy al estudio con los músicos…», ha confesado.

Què ha explicat David Bustamante a ‘La Revuelta’? | RTVE

También ha revelado los hábitos en cuanto a la dieta que ha comenzado a aplicarse. Asegura que ahora ”come más que nunca” y que su alimentación es ”más saludable”. ¿En qué consiste su dieta? “Sin azúcar, sin hidratos malos, con mucha proteína, verdura y grasas saludables”. Eso sí, admite que siente un poco de “pena por comer animales, prefiero no pensarlo”.

Entre los hábitos que quiere corregir también están las horas que dedica al móvil. “La última vez que lo vi no me gustó, unas cinco horas en total es una barbaridad. Lo tengo todo aquí: entretenimiento, trabajo, noticias…”, explica el músico.

Un regalo envenenado y su tradición antes de entrar al escenario

Cada invitado lleva un regalo para el presentador. En el caso de Bustamante, era un obsequio envenenado. Dentro de la bolsa estaba el libro escrito por Roberto Carretero, con una dedicatoria para Broncano, que es muy fan del tenis. El mensaje, sin embargo, servía para que el artista pudiera promocionar su nueva colonia que, de hecho, es la número 13 que pone a la venta.

Una vez más, Bustamante lo vuelve a hacer.



Un absoluto ejercicio de prestidigitación, un trilero del marketing #LaRevuelta @David_Busta pic.twitter.com/qTNOdWTVTs — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 12, 2025

También ha hablado de una tradición o manía a la hora de entrar al escenario. El presentador ha querido saber por qué hacía tres saltos. “Es una costumbre de cuando era futbolista, soy incapaz de salir al escenario sin hacerlo. ¿Hace algo? No lo sé, pero salgo más tranquilo”, ha explicado. En definitiva, una entrevista muy divertida en la que David Bustamante ha compartido anécdotas muy curiosas.