David Bustamante és un dels grans noms que van saltar a la fama gràcies a Operación Triunfo. Un talent show musical que primer cop tancava dins una acadèmia perfils anònims de futurs artistes que setmana rere setmana havien de defensar una cançó davant milers d’espectadors. La televisió els van donar l’exposició necessària per fer-se un nom i molts d’ells continuen omplint escenaris. Un dels exemples és Chenoa, que ha tornat als orígens com a presentadora d’OT, o David Bustamente, que aquest dimecres ha estat un dels convidats de La Revuelta.
L’artista de San Vicente de la Barquera triomfa personal i professionalment. La seva nova vida al costat de la ballarina Yana Olina -després del sonat divorci amb Paula Echevarría– i el sej canvi físic que presumeix a les xarxes després de rebre moltes crítiques els últims anys han estat els temes que ha tractat durant l’entrevista amb David Broncano.
Els detalls de la seva nova rutina
David Bustamante ha estat objecte de moltes crítiques els últims anys pels seus canvis físics sobtats. És normal que existeixin époques de la teva vida en què puguis pujar o baixar de pes, però al cantant se l’ha jutjat molt per aquest tema. Ara que ha tornat a mostrar els canvis a través de les xarxes, ha aprofitat per compartir els secrets de la rutina que en el seu cas han estat efectius per tonificar-se. “T’explico la meva rutina? Em poso el despertador a les 7:30 h, però em llevo tots els dies entre les 5:00 h i les 6:00 h. Crec que ja m’estic fent gran i em dona per matinar. Després surto i faig una caminada d’una hora i mitja en dejú“. Aquí no s’acaba la seva activitat del dia, fonamental per aconseguir els resultats que mostra a les xarxes socials. “Després marxo al gimnàs i esmorzo, i la veritat és que em va molt bé. Després ja marxo a l’estudi amb els músics…”, ha confessat.
També ha revelat els hàbits pel que fa a la dieta que ha començat a aplicar-se. Assegura que ara ”menja més que mai” i que la seva alimentació és ”més saludable”. En què consisteix la seva dieta? “Sense sucre, sense hidrats dolents, amb molta proteïna, verdura i greixos saludables”. Això si, admet que sent una mica de “pena per menjar animals, prefereixo no pensar-ho”.
Entre els hàbits que vol corregir també hi són les hores que dedica al mòbil. “L’última vegada que ho vaig veure no em va agradar, unes cinc hores en total és una barbaritat. Ho tinc tot aquí: entreteniment, feina, notícies…”, explica el músic.
Un regal enverinat i la seva tradició abans d’entrar a l’escenari
Cada convidat porta un regal per al presentador. En el cas de Bustamante, era un obsequi enverinat. Dins la bossa hi havia el llibre escrit per Roberto Carretero, amb una dedicatòria per a Broncano, que és molt fan del tenis. El missatge, però, servia perquè l’artista pogués promocionar la seva nova colònia que, de fet, és la número 13 que posa a la venda.
També ha parlat d’una tradició o mania a l’hora d’entrar a l’escenari. El presentador ha volgut saber per què feia tres salts. “És un costum de quan era futbolista, soc incapaç de sortir a l’escenari sense fer-ho. Fa alguna cosa? No ho sé, però surto més tranquil”, ha explicat. Tot plegat, una entrevista molt divertida en què David Bustamante ha compartit anècdotes molt curioses.