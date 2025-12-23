Edurne és una de les artistes espanyoles que va saltar a la fama gràcies a Operación Triunfo. El concurs musical ha contribuït de manera considerable per omplir la indústria musical amb noms que ara formen part de les llistes d’èxits com David Bisbal, Pablo López, Chenoa, David Bustamante o Manuel Carrasco. Des de llavors, l’hem vist crear música i fins i tot representar Espanya a Eurovisió amb una cançó que ja forma part de la història del festival. Malgrat que hi ha molt que també la coneixen per ser la parella del futbolista David de Gea, Edurne ha aconseguit fugir d’aquesta cua i continuar triomfant amb la música. Ara que es troba promocionant el seu disc Navidad juntos a ti, ha parlat de tots aquests temes i del pes de la fama després d’OT en el programa Al cielo con ella de RTVE.
La fama i l’exposició pública després de passar per ‘Operación Triunfo’
Un dels temes que més es comenten respecte a OT és com la fama els salta a la cara després de sortir de l’Acadèmia. Els finalistes del programa estan tancats i aïllats de l’exterior durant tres mesos per intentar que no es contaminin de l’opinió externa, però com es gestiona ser una figura publica un cop tot s’acaba? Tot i que la seva primera experiència musical va ser amb un grup anomenat Trastos quan tenia nou anys, OT va ser el gran impulsor de la seva carrera. “Quan surts sembla que tot ha fet un gir de 180 graus i et preguntes què ha passat. Jo recordo que després de tres mesos tancada volia anar-me’n de compres”. L’experiència, però, no va ser com ella esperava. Quan estava en un dels centres comercials de Madrid, tota una gran massa de gent va envoltar-la. “Jo vaig pensar: ‘Qui ha vingut?’. No sabia que era per mi. De sobte va venir una persona de seguretat i em va treure”, explica.
Fins i tot va oferir-li buidar una botiga perquè estigués més tranquil·la, però ella no va voler. “Em vaig atabalar tant que no volia ni sortir de casa meva. Amb el temps, això es va anar relaxant una mica i ho vaig anar gaudint més. Estic molt agraïda per tothom, però és veritat que sentir-me tan observada al principi em cohibia molt”, reflexiona. També ha respost la gran pregunta sobre el mític grup de WhatsApp d’exconcursants. En el seu cas ells no en tenen. “Nosaltres no tenim. No vam ser un grup que féssim molta pinya. Tinc bona relació amb Sergio Rivero, que va ser el guanyador, em vaig trobar fa poc amb Guillermo Martín, però no tenim com aquesta unió. I no passa res”, explica.
També ha recordat el seu camí per Eurovisió. Enguany Espanya no enviarà cap representant després que la Unió Europea de Radiofusió (UER) decidís ratificar la participació d’Israel en el certamen. Una decisió que va provocar la resposta de RTVE que ha complert amb el seu avís de no participar ni emetre el festival. Ara bé, han passat més de deu anys des que Edurne va participar amb el seu Amanecer, però com recorda l’actuació? Explica que la llàgrima que va caure per la seva galta durant el show no va ser “performance”, sinó que formava part de l’emoció del moment.
“És una de les coses més intenses que he fet mai. Aquesta llàgrima era d’emoció, de veure a tota la gent allà, de dir, ‘és que s’acaba, fins aquí’. Aquest moment és únic, i com que el vols retenir en la teva memòria”. Hi ha moments que tampoc recorda de la nit, com per exemple el recorregut cap a la green room des de l’escenari. “El que sí que recordo és el mal de peus que tenia”, confessa. Ara bé, es planeja actuar de nou a Eurovisió? “Si, perquè és molt bonic, però ho veig complicat. Mai es pot dir mai, però de moment, no està en els meus plans”.
La pressió per ser dona d’un futbolista
Quan Edurne va començar la seva relació amb David de Gea, el seu nom va passar a ocupar les revistes del cor i els programes de crònica social. Aquesta exposició no sempre és agradable, sobretot quan va acompanyada de comentaris masclistes pel simple fet de sortir amb un esportista professional. “És el dia a dia de les dones dels futbolistes. Si tenen un mal partit, la culpa és nostra, però si guanyen, ningú se’n recorda de nosaltres”, exposa la cantant. De fet, admet que quan la seva relació va començar, si que sentia certa “ràbia” per una situació que és “injusta i masclista”. “Per desgràcia el món del futbol avui dia continua sent bastant masclista. Sobretot a ell que no l’afecti en la seva professió, perquè ens és igual”, confessa.