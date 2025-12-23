Edurne es una de las artistas españolas que saltó a la fama gracias a Operación Triunfo. El concurso musical ha contribuido de manera considerable a llenar la industria musical con nombres que ahora forman parte de las listas de éxitos como David Bisbal, Pablo López, Chenoa, David Bustamante o Manuel Carrasco. Desde entonces, la hemos visto crear música e incluso representar a España en Eurovisión con una canción que ya forma parte de la historia del festival. Aunque muchos también la conocen por ser la pareja del futbolista David de Gea, Edurne ha logrado escapar de esa sombra y continuar triunfando con la música. Ahora que está promocionando su disco Navidad juntos a ti, ha hablado de todos estos temas y del peso de la fama tras OT en el programa Al cielo con ella de RTVE.

La fama y la exposición pública después de pasar por ‘Operación Triunfo’

Uno de los temas que más se comentan respecto a OT es cómo la fama les salta a la cara después de salir de la Academia. Los finalistas del programa están encerrados y aislados del exterior durante tres meses para intentar que no se contaminen de la opinión externa, pero ¿cómo se gestiona ser una figura pública una vez todo termina? Aunque su primera experiencia musical fue con un grupo llamado Trastos cuando tenía nueve años, OT fue el gran impulsor de su carrera. «Cuando sales parece que todo ha dado un giro de 180 grados y te preguntas qué ha pasado. Yo recuerdo que después de tres meses encerrada quería irme de compras». La experiencia, sin embargo, no fue como ella esperaba. Cuando estaba en uno de los centros comerciales de Madrid, una gran masa de gente la rodeó. «Yo pensé: ‘¿Quién ha venido?’. No sabía que era por mí. De repente vino una persona de seguridad y me sacó», explica.

Edurne participaría de nuevo en ‘Eurovisión’ | RTVE

Incluso le ofrecieron vaciar una tienda para que estuviera más tranquila, pero ella no quiso. «Me agobié tanto que no quería ni salir de mi casa. Con el tiempo, eso se fue relajando un poco y lo fui disfrutando más. Estoy muy agradecida por todos, pero es verdad que sentirme tan observada al principio me cohibía mucho», reflexiona. También ha respondido a la gran pregunta sobre el mítico grupo de WhatsApp de exconcursantes. En su caso, ellos no lo tienen. «Nosotros no tenemos. No fuimos un grupo que hiciera mucha piña. Tengo buena relación con Sergio Rivero, que fue el ganador, me encontré hace poco con Guillermo Martín, pero no tenemos como esa unión. Y no pasa nada», explica.

También ha recordado su camino por Eurovisión. Este año España no enviará ningún representante después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidiera ratificar la participación de Israel en el certamen. Una decisión que provocó la respuesta de RTVE que ha cumplido con su aviso de no participar ni emitir el festival. Ahora bien, han pasado más de diez años desde que Edurne participó con su Amanecer, pero ¿cómo recuerda la actuación? Explica que la lágrima que cayó por su mejilla durante el show no fue «performance», sino que formaba parte de la emoción del momento.

«Es una de las cosas más intensas que he hecho nunca. Esa lágrima era de emoción, de ver a toda la gente allí, de decir, ‘es que se acaba, hasta aquí’. Este momento es único, y como que lo quieres retener en tu memoria». Hay momentos que tampoco recuerda de la noche, como por ejemplo el recorrido hacia la green room desde el escenario. «Lo que sí recuerdo es el dolor de pies que tenía», confiesa. Ahora bien, ¿se plantea actuar de nuevo en Eurovisión? «Sí, porque es muy bonito, pero lo veo complicado. Nunca se puede decir nunca, pero de momento, no está en mis planes».

La presión por ser mujer de un futbolista

Cuando Edurne comenzó su relación con David de Gea, su nombre pasó a ocupar las revistas del corazón y los programas de crónica social. Esta exposición no siempre es agradable, sobre todo cuando va acompañada de comentarios machistas por el simple hecho de salir con un deportista profesional. «Es el día a día de las mujeres de los futbolistas. Si tienen un mal partido, la culpa es nuestra, pero si ganan, nadie se acuerda de nosotras», expone la cantante. De hecho, admite que cuando su relación comenzó, sí que sentía cierta «rabia» por una situación que es «injusta y machista». «Por desgracia el mundo del fútbol hoy en día sigue siendo bastante machista. Sobre todo a él que no le afecte en su profesión, porque nos da igual», confiesa.