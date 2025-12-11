Manuel Carrasco ha hecho un anuncio inesperado durante la entrevista que ha concedido a El Hormiguero. El artista ha confirmado que dejará la música temporalmente cuando termine esta gira porque necesita descansar, una mala noticia para sus fans que no se la tomarán muy bien. Se ha justificado porque ha hecho dos giras seguidas y no puede más: «En cada concierto adelgazo entre 2,5 y 3 kg, lo tengo comprobado«. Tampoco duerme, después de estas actuaciones multitudinarias, y revela que necesita pastillas para poder tranquilizarse.

Todo esto genera un cúmulo de cansancio y tensión que no ayuda, sobre todo cuando llevan un ritmo frenético durante mucho tiempo. En su caso, hará una serie de conciertos porque estrena nuevo disco y considera que tiene «razones de peso» para hacerlo. Ahora bien, tiene claro que cuando termine estos cuatro conciertos y participe en el festival que lo ha contratado, parará: «He de parar porque necesito hacerlo«.

¿Qué ha explicado Manuel Carrasco en la entrevista con Pablo Motos? | Antena 3

El proceso, el montaje y la preparación de la gira lo agotan: «Hay mucha presión, mucha. Y nunca te acostumbras… Pierdes muchas cosas de la vida en este esfuerzo y acabas teniendo la sensación de que nunca estás seguro del todo. Además, toda esta energía que das en los conciertos, después se absorbe».

Considera que esta pausa le ayudará a disfrutar de la familia y a poder inspirarse para hacer más música en el futuro: «Yo tengo una familia y otra vida, más allá de la música. Necesito llenarme y no solo vaciarme si realmente quiero seguir avanzando y escribiendo canciones«.

El peor momento de Manuel Carrasco sobre un escenario

En esta entrevista, ha sorprendido que reconociera que le obligaron a hacer playback en una actuación en Tenerife. Él, que nunca lo hace, ha asegurado que lo pasó mal porque nunca lo había hecho antes: «Pedí que no me abrieran el micrófono porque me liaría, pero lo hicieron y me volví loco«.

«No sabía si era mi voz la que se oía o el playback. Acabé callado y con los brazos cruzados mientras continuaba sonando la canción, pensé que mi carrera terminaría allí mismo porque me fui del escenario mientras la gente me abucheaba«, ha revelado sobre uno de los peores momentos que ha vivido sobre un escenario.

Manuel Carrasco anuncia que hará una pausa después de la gira | Antena 3

Eso pasó cuando era joven y estaba comenzando, pero ha podido superarlo y ahora ya hace unos cuantos años que triunfa en la música con miles y miles de fans.