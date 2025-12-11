Manuel Carrasco ha fet un anunci inesperat durant l’entrevista que ha concedit a El Hormiguero. L’artista ha confirmat que deixarà la música temporalment quan acabi aquesta gira perquè necessita descansar, una mala notícia per als seus fans que no se la prendran gaire bé. S’ha justificat perquè ha fet dues gires seguides i no pot més: “A cada concert m’aprimo entre 2,5 i 3 kg, ho tinc comprovat“. Tampoc no dorm, després d’aquestes actuacions multitudinàries, i revela que necessita pastilles per poder tranquil·litzar-se.
Tot això genera un batibull de cansament i tensió que no ajuda, sobretot quan porten un ritme frenètic durant molt de temps. En el seu cas, farà una sèrie de concerts perquè estrena nou disc i considera que té “raons de pes” per fer-ho. Ara bé, té clar que quan acabi aquests quatre concerts i participi en el festival que l’ha contractat, pararà: “He de parar perquè necessito fer-ho“.
El procés, el muntatge i la preparació de la gira l’esgota: “Hi ha molta pressió, molta. I mai no t’hi acostumes… Perds moltes coses de la vida en aquest esforç i acabes tenint la sensació que mai no estàs segur del tot. A més a més, que tota aquesta energia que dones en els concerts, després s’absorbeix”.
Considera que aquesta aturada l’ajudarà a gaudir de la família i a poder inspirar-se per fer més música en un futur: “Jo tinc una família i una altra vida, més enllà de la música. Necessito omplir-me i no només buidar-me si realment vull continuar avançant i escrivint cançons“.
El pitjor moment de Manuel Carrasco a sobre d’un escenari
En aquesta entrevista, ha sorprès que reconegués que van obligar-lo a fer playback en una actuació a Tenerife. Ell, que mai no en fa, ha assegurat que va passar-ho malament perquè mai no ho havia fet abans: “Vaig demanar que no m’obrissin el micròfon perquè m’embolicaria, però ho van fer i vaig embogir“.
“No sabia si era la meva veu la que se sentia o el playback. Vaig acabar callat i de braços plegats mentre continuava sonant la cançó, vaig pensar que la meva carrera acabaria allà mateix perquè vaig marxar de l’escenari mentre la gent m’escridassava“, ha revelat sobre un dels pitjors moments que ha viscut a sobre d’un escenari.
Allò va passar quan era jove i estava començant, però ha pogut superar-ho i ara ja fa uns quants anys que triomfa en la música amb milers i milers de fans.