Aquesta temporada continua la rivalitat entre els dos programes de prime time nocturn. La Revuelta i El Hormiguero s’han convertit en una de les apostes d’entreteniment televisiu que cada nit divideixen els espectadors entre les entrevistes de Pablo Motos i les converses i situacions surrealistes que arriben amb David Broncano. Tot i que sigui una rivalitat que sovint va lligada al mateix show del format, és cert que Broncano aprofita per treure el tema de les audiències sempre que pot. De fet, aquest dimarts 7 d’octubre ha presumit obertament d’una victòria in extremis contra el programa de les formigues.
Les dades d’audiència es poden mesurar a través de dos aspectes, d’una banda, els espectadors totals, que són la quantitat de persones que veuen el programa, i després el share o quota de pantalla, el percentatge de persones o llars que veuen un programa en un moment concret respecte al total que té la tele encesa. Durant l’emissió d’aquest dimarts, el presentador andalús ha tret pit de la mil·limètrica diferència que els ha separat.
David Broncano celebra una victòria mil·limètrica
David Broncano ha aprofitat, un cop més, per parlar de les audiències. Normalment, fa broma perquè continuen darrere del seu rival, però ara han analitzat els resultats obtinguts en el programa de dilluns. “Resum tècnic. Hi ha dues maneres de mesurar l’audiència, per espectadors totals o per percentatge”, ha explicat. “Molts dies guanyem en espectadors totals, però en percentatge sempre guanya El Hormiguero. Per això fa molt temps que dic que l’important són espectadors totals. Tot i això, ahir El Hormiguero va guanyar en espectadors totals i nosaltres en percentatge. Per tant, hem guanyat”, va esclatar abans de posar-se a celebrar amb el públic.
EL PROGRAMA MÁS VISTO DE LA TELEVISIÓN (en algún lado) #LaRevuelta pic.twitter.com/GG92WlOVy2— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2025
“Per celebrar que som el programa més vist que comença per R”, va apuntar amb sorna Ricardo Castella, acostumat a veure Broncano aprofitant qualsevol excusa per generar disbauxa i enrenou. Tot i la seva eufòria, cal desgranar una mica més les dades per entendre en quin moment van guanyar.
Les dades de les audiències pas a pas
Tal com publica verTele segons les dades de Kantar Media, l’empresa encarregada de mesurar les audiències en l’àmbit estatal, les dades de dilluns 6 d’octubre van ser molt ajustades entre tots dos programes. El Hormiguero va aconseguir un 14% de share i 1.656.000 espectadors. Per la seva banda, La Revuelta va quedar-se amb un 13,8% de share i 1.631.000 espectadors. A simple vista no s’entén per què Broncano celebra la victòria si les seves xifres són lleugerament inferiors al programa d’Antena 3. Ara bé, fixant-se en la franja horària “d’estricta coincidència” entre ambdós programes, que seria de 21:55 h a 23:13 h, La Revuelta va aconseguir un 14,1% de share i 1.663.000 espectadors, una dècima per davant de Pablo Motos, que va registrar un 14% i 1.656.000 espectadors.
Tot i això, el mateix mitjà ha compartit les dades del programa de dimarts i també hi ha sorpresa per al programa de La 1. La Revuelta ha registrat un 14,6% de quota i 1.710.000 espectadors, per davant del programa de Pablo Motos que s’ha enfonsat amb un 12,9% i 1.517.000 espectadors amb la visita de Jeremy Allen White. La segona victòria consecutiva de la setmana ben segur que provoca una reacció esbojarrada en el programa d’aquest dimecres. Sigui com sigui, sempre hi ha una bona excusa per celebrar a La Revuelta i fer-se un copet a l’esquena, esperant que aquesta ratxa es mantingui.